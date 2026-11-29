Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih Burnley Fabio Celestini menjelaskan mengapa Jamie Vardy tidak masuk skuad saat timnya meraih kemenangan penting 1-0 atas Millwall pada Sabtu. Absennya penyerang veteran itu langsung memicu kehebohan di media sosial setelah istrinya, Rebekah Vardy, tampak membantah dugaan mengenai alasan Vardy tidak dilibatkan.

Iklan

Celestini jelaskan pertimbangan taktis dan medis

Keputusan untuk tidak memasukkan Vardy ke skuad pertandingan di The Den menimbulkan pertanyaan di Championship, terutama karena Burnley tengah terlibat dalam persaingan sengit untuk menghindari degradasi. Dugaan awal menyebut pemain berusia 39 tahun itu mungkin mendapat izin karena alasan pribadi, tetapi pelatih Burnley memberikan penjelasan yang lebih berkaitan dengan kondisi fisiknya selepas pertandingan.

Celestini mengonfirmasi bahwa ia telah berbicara langsung dengan mantan pemain timnas Inggris itu pada Jumat untuk memberitahunya bahwa ia tidak akan ikut bersama rombongan untuk pertandingan tersebut. “Saya berbicara dengan Jamie kemarin dan memberitahunya bahwa ia tidak akan masuk skuad untuk pertandingan ini. Setiap enam bulan, Jamie mendapat beberapa suntikan di punggungnya karena mengalami kejang otot, dan kami melakukannya saat jeda internasional, 10 hari lalu,” jelas pelatih Burnley itu, seperti dikutip ESPN. “Ia melewatkan dua atau tiga sesi latihan karena suntikan itu dan merasakan nyeri dalam dua atau tiga hari terakhir, sehingga kami bersama-sama memutuskan untuk memberinya waktu istirahat.”

Komentar di media sosial memicu perdebatan

Penjelasan resmi dari petinggi klub itu muncul setelah tanggapan tajam istri Vardy di media sosial. Ketika sebuah laman penggemar menyebut sang penyerang sedang menghabiskan waktu bersama keluarga dan menonton Leicester City, Rebekah langsung menanggapi unggahan tersebut dengan mengatakan: “Tidak benar, hanya diberi tahu bahwa ia tidak dibutuhkan!” Komentar itu segera menyebar luas dan memicu rumor tentang kemungkinan keretakan hubungan antara sang pemain dan staf pelatih.

Vardy menjadi pemain yang rutin tampil bagi klub asal Lancashire itu sejak bergabung dengan status bebas transfer pada September. Ia bermain dalam sembilan dari 12 pertandingan yang bisa diikutinya sebelum lawatan ke markas Millwall. Satu-satunya golnya untuk klub sejauh ini tercipta dalam kekalahan 2-1 dari Wolves pada Oktober, tetapi pengalamannya tetap menjadi aset penting bagi skuad yang saat ini kekurangan kedalaman di lini serang.

Iklan Iklan

Kedalaman skuad diuji di London

Tanpa Vardy yang menyaksikan dari jauh, Celestini memilih Zeki Amdouni sebagai ujung tombak sejak awal pertandingan. Namun, minimnya pilihan pemain senior terlihat di bangku cadangan, yang diisi antara lain oleh Delfim Luwawu yang berusia 18 tahun. Gelandang remaja itu masih menunggu debut profesionalnya, mencerminkan terbatasnya pilihan yang tersedia bagi pelatih di tengah jadwal yang padat.

Ironisnya, absennya sang penyerang bertepatan dengan peringatan 11 tahun pencapaian bersejarahnya di Liga Primer, ketika ia menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 11 pertandingan berturut-turut di kasta tertinggi. Meski belakangan timnya kesulitan mencetak gol, mereka berhasil meraih tiga poin pada Sabtu berkat tembakan Jaydon Banel yang berbelok arah, sekaligus naik ke posisi ke-22 di klasemen.

Burnley akhiri rentetan tanpa kemenangan

Kemenangan tipis di London itu memberi dorongan besar bagi moral tim setelah rentetan hasil yang sangat buruk di Turf Moor. Sebelum bertandang ke markas Millwall, Burnley kalah 2-0 dari Birmingham City. Hasil tersebut mencatatkan rekor buruk di liga Inggris: 24 pertandingan kandang berturut-turut tanpa kemenangan. Tiga poin atas Millwall mengakhiri rentetan delapan laga tanpa kemenangan di semua kompetisi. Celestini kini berharap masa “istirahat” yang diberikan kepada Vardy memungkinkan penyerang legendaris itu kembali bugar sepenuhnya untuk pertandingan-pertandingan mendatang.