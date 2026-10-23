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Pelatih kepala Brighton, Fabian Hurzeler, dengan tegas membantah spekulasi yang mengaitkannya dengan posisi pelatih Manchester United di tengah kesulitan Michael Carrick di Old Trafford. Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa ia tetap sepenuhnya fokus pada proyeknya saat ini dan tidak akan meninggalkan fondasi kuat yang telah dibangun di klubnya.

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Hurzeler fokus pada proyek Brighton

Hurzeler secara terbuka menegaskan kembali komitmennya kepada Brighton di tengah meningkatnya spekulasi mengenai posisi pelatih di United. Pelatih asal Jerman itu menarik minat dari Old Trafford seiring meningkatnya tekanan terhadap pelatih saat ini, Carrick, menyusul rentetan hasil buruk. Manchester United kabarnya sedang mencari alternatif pengganti Carrick, yang tak pernah menang dalam tujuh pertandingan terakhirnya. Namun, Hurzeler tetap teguh pada komitmennya kepada klub yang kini dilatihnya.

Pelatih Brighton itu menandatangani kontrak baru berdurasi panjang pada Mei, yang mengikatnya dengan klub hingga 2029. Kesepakatan tersebut berarti kepergiannya akan memerlukan biaya kompensasi yang sangat besar.

Menepis rumor dari Old Trafford

Berbicara kepada media pada Jumat, Hurzeler menegaskan bahwa ia tidak akan terganggu oleh rumor dari luar. Ia menekankan komitmennya untuk menghadapi jadwal padat dalam perannya saat ini.

"Saya sepenuhnya fokus pada pekerjaan saya di sini," kata Hurzeler dalam konferensi pers. "Saya tidak punya waktu untuk memikirkan rumor-rumor ini karena kami bermain setiap tiga hari."

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Pelatih itu juga menyampaikan dukungannya kepada Carrick, yang menangani United, dengan mengatakan: "Saya sangat menghormati Michael Carrick dan pekerjaan yang telah ia lakukan di Manchester United musim lalu. Ia pribadi yang hebat, sosok dengan kepribadian yang hebat, dan saya sangat menghormatinya. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan soal itu."

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Membangun hubungan erat dengan tim

Hurzeler mengungkapkan rasa setia yang mendalam terhadap lingkungan yang telah ia bangun. Ia menyoroti hubungan erat yang terjalin dengan para pemain dan staf pelatihnya dalam beberapa tahun terakhir.

"Saya merasa sangat beruntung bisa berada di sini," tambah Hurzeler. "Saya adalah bagian dari sebuah perjalanan dan setiap kali hendak tidur, saya masih merasa perjalanan kami belum selesai. Saya selalu menekankan bahwa saya belum 100 persen puas dan senang dengan posisi kami saat ini, masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki.

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"Ini adalah pekerjaan yang bertumpu pada hubungan antarmanusia. Menjaga hubungan antarmanusia di tengah tekanan pekerjaan ini bukan sesuatu yang saya anggap remeh atau akan saya lepaskan begitu saja."

Lawatan sulit ke Liverpool

Brighton menjalani musim domestik yang gemilang dan kini menempati peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris. Mereka mengumpulkan 16 poin dari tujuh pertandingan pembuka, termasuk kemenangan meyakinkan atas Arsenal dan kemenangan atas Manchester United di Carabao Cup.

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Namun, Hurzeler berharap timnya segera bangkit setelah bermain imbang 0-0 melawan Jablonec di Liga Konferensi Europa, hasil yang membuat mereka frustrasi. Skuad Brighton kini harus bersiap menghadapi laga tandang yang berat. Brighton akan bertandang ke Anfield akhir pekan ini untuk menghadapi Liverpool yang berada di peringkat kelima, sementara Carrick akan memimpin United melawan Bournemouth pada Minggu.