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Marco Rose meminta para pemain Bournemouth asuhannya tetap membumi setelah mereka melumat AC Milan, juara Eropa tujuh kali, pada malam bersejarah di Vitality Stadium. Bournemouth melanjutkan awal sempurna mereka di Liga Europa, sementara Ruben Amorim menyesalkan kesalahan disiplin fatal yang dilakukan penjaga gawangnya.

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Penalti cepat dan ulah Maignan membuat Milan kalah

Bournemouth langsung menunjukkan dominasinya ketika Justin Kluivert mengeksekusi penalti pada menit kedelapan setelah Koni De Winter melakukan handball. Situasi bagi tim tamu kemudian memburuk dengan cepat menjelang menit ke-30. Kiper Mike Maignan mendapat kartu merah langsung karena mendorong wajah Tyler Adams saat sepak pojok, sehingga Marcus Tavernier bisa menggandakan keunggulan tuan rumah dari titik penalti.

Amine Adli melengkapi malam sempurna Bournemouth lewat tendangan bebas pada menit ke-84, memastikan kemenangan 3-0. Hasil itu membuat Bournemouth mempertahankan rekor sempurna di Liga Europa dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan. Hebatnya, skuad Rose yang tengah tampil gemilang menjadi klub Inggris pertama sejak 1973 yang memenangi tiga laga pembukanya di kompetisi kontinental utama.

Rose puji ketajaman Bournemouth

Getty Images

Rose segera memuji intensitas tanpa henti timnya dan menegaskan bahwa Bournemouth sudah lebih unggul bahkan sebelum Milan bermain dengan 10 orang. Sang pelatih mengungkapkan kebanggaannya atas keberhasilan Bournemouth meredam lawan bergengsi mereka.

"Ini malam yang besar bagi kami. Saya senang untuk klub dan para suporter kami," kata Rose setelah peluit akhir. "Saya sangat bangga kepada para pemain saya. Cara mereka melakukannya hari ini luar biasa, dari menit pertama hingga menit terakhir. Kami memainkan pertandingan yang bagus.

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"Bahkan saat masih 11 melawan 11, kami memulai dengan baik, menekan mereka, merebut bola, menciptakan peluang, dan mendapatkan penalti. Lalu, tentu saja, kartu merah itu mengubah jalannya pertandingan. Kami unggul jumlah pemain.

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"Namun, terkadang Anda bisa mendapat masalah dalam situasi seperti ini. Kami terus menekan mereka, tidak memberi mereka peluang sama sekali, dan itu sangat bagus. Saya menyayangi para pemain kami dan menyukai pendekatan kami."

Amorim sesalkan laga yang terlanjur lepas, Rose tetap berhati-hati

Bagi Amorim, pengalaman kembali melatih di Inggris untuk pertama kalinya sejak diberhentikan Manchester United pada Januari berakhir menyedihkan. Meski belum terkalahkan sejak awal musim Serie A, Milan kini hanya meraih satu kemenangan dalam tiga penampilan di kompetisi Eropa.

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"Sulit membicarakan performa karena setelah 27 menit, pertandingan praktis sudah berakhir," aku Amorim. "Kami harus memperbaiki kesalahan kami dan menjaga agar selalu ada 11 pemain di lapangan untuk mengubah momentum pertandingan. Ini malam yang sulit bagi kami karena ada pemain yang diusir, dan Ruben [Loftus-Cheek] merasakan sesuatu saat jeda. Kami tidak punya waktu untuk bisa masuk ke dalam permainan. Ada sepak pojok pertama, penalti, lalu kartu merah. Kami merusak pertandingan kami sendiri."

Sementara itu, meski suasananya penuh kegembiraan, Rose menolak membahas kemungkinan timnya melaju jauh di turnamen ini. "Kami akan tetap rendah hati," tegasnya. "Kami tahu kami bagus. Jika seluruh skuad tersedia, kami tahu kami bisa bersaing dengan siapa pun dan di mana pun. Namun, kami punya begitu banyak pertandingan. Tuntutannya sangat berat, jadi tanyakan lagi kepada saya pada April. Kami masih berada di jalur yang benar, tetapi kami sama sekali tidak boleh terlena. Jika itu terjadi, kami akan mendapat masalah. Kami harus membuktikannya berulang kali."

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Ketika ditanya soal perselisihan kecil antara kedua bangku cadangan seusai pertandingan, Rose menepis kekhawatiran: "Saya tidak melihatnya karena saya masuk ke lapangan. Semua orang ingin memenangi pertandingan dan bersaing. Bahkan selama pertandingan, suasananya emosional, tetapi semua orang berjabat tangan. Tidak ada masalah."

Milan incar kebangkitan di Serie A





Getty Images





Milan harus segera bangkit saat kembali berlaga di kompetisi domestik melawan Udinese hanya dalam tiga hari, dengan harapan mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di liga. Raksasa Italia itu perlu mengevaluasi kondisi kebugaran Loftus-Cheek sekaligus membenahi performa mereka yang mengkhawatirkan di kompetisi Eropa.

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Ketika ditanya apakah ia sudah berbicara dengan Maignan setelah kartu merah sang kiper yang merugikan tim, Amorim menjawab tegas. "Saya tidak berbicara dengan para pemain sekarang karena semuanya masih terasa baru," kata pelatih Milan itu. "Kami tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal itu. Kami akan bermain di kandang Udinese dalam [tiga] hari. Kami bisa tampil lebih baik. Kami membutuhkan 11 pemain di lapangan."