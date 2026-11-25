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Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mempertanyakan mengapa VAR tidak memeriksa dugaan handball Viktor Gyokeres pada babak kedua saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Arsenal di Liga Champions. Meski kecewa karena penalti tidak diberikan dan gol Jobe Bellingham dianulir, Kovac menilai satu poin di Stadion Emirates sangat berharga.

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Dortmund raih poin berharga di markas Arsenal

Dortmund membawa pulang satu poin dari Stadion Emirates setelah menahan Arsenal 1-1 pada fase liga Liga Champions. Tim Bundesliga itu menunjukkan kegigihan di kandang lawan untuk menjaga kiprah mereka di kompetisi Eropa tetap berada di jalur yang tepat.

Gyokeres membawa Arsenal unggul lebih dulu lewat golnya saat pertandingan baru berjalan sepuluh menit. Namun, Dortmund tidak menyerah di bawah tekanan dan tetap mampu bersaing. Maximilian Beier mencetak gol pada menit ke-55 untuk menyamakan kedudukan dan memastikan tim Kovac meraih satu poin.

Kovac pertanyakan VAR terkait handball Gyokeres

Dortmund merasa bisa membawa pulang lebih dari satu poin dari Stadion Emirates setelah insiden kontroversial di kotak penalti Arsenal pada babak kedua. Bola dari sepak pojok Dortmund mengenai lengan Gyökeres, tetapi penyerang Arsenal itu tidak dihukum penalti. Seusai pertandingan, Kovac mengungkapkan kekecewaannya karena VAR tidak memeriksa insiden tersebut.

"Menurut saya, VAR seharusnya memeriksa handball itu. Insiden tersebut layak diperiksa," kata Kovac, seperti dikutip ESPN. "Mereka berusaha lebih jarang mengintervensi keputusan di lapangan, tetapi itu bukan berarti Anda tidak boleh mengintervensi ketika memang seharusnya melakukannya."

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Gol Bellingham dianulir, persaingan di klasemen makin ketat

Meski Arsenal mencatatkan jauh lebih banyak tembakan sepanjang pertandingan, Dortmund juga menghadirkan ancaman nyata. Jobe Bellingham bahkan sempat membobol gawang tuan rumah, tetapi golnya dianulir karena offside. Kendati mengalami sejumlah momen yang mengecewakan, Kovac tetap realistis menyikapi hasil akhir.

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"Saya tidak akan meratapinya. Begitulah keadaannya. Kami mendapat satu poin," katanya. "Ini poin besar di kandang Arsenal, poin besar bagi kami semua, para suporter, tim, dan klub."

Hasil imbang itu menempatkan Dortmund di posisi ketujuh fase liga Liga Champions dengan sepuluh poin dari lima pertandingan, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Real Madrid. Arsenal berada dua tingkat lebih tinggi di posisi kelima dengan 11 poin.

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Laga besar di liga domestik menanti kedua tim

Kedua klub kini kembali mengalihkan perhatian ke kompetisi domestik, dengan laga penting di liga masing-masing sudah menanti. Dortmund asuhan Kovac akan menghadapi ujian berat di Bundesliga pada pertandingan berikutnya melawan Bayer Leverkusen. Sementara itu, Arsenal tidak punya waktu untuk terus memikirkan poin yang gagal diraih di kompetisi Eropa karena harus bersiap menghadapi Manchester City di Liga Primer.