Pelatih Belgia tentang Senegal: Tim-tim ini kehilangan struktur taktisnya di akhir pertandingan

Rudi Garcia, pelatih tim nasional Belgia, berpendapat bahwa keyakinan terhadap kemampuan tim merupakan faktor utama di balik kebangkitan mereka saat menghadapi Senegal, serta keberhasilan meraih kemenangan dramatis (3-2) di menit-menit akhir perpanjangan waktu, Rabu malam dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026, di Stadion Seattle, Amerika Serikat.

Garcia mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan, seperti dilansir surat kabar Prancis “L’Équipe”: “Dalam sepak bola, segalanya selalu mungkin selama Anda mempercayainya. Kekuatan tim ini juga terletak pada para pemain yang masuk dari bangku cadangan.”

Pelatih asal Prancis keturunan Spanyol itu melanjutkan: “Kamu tidak bisa meraih hasil hanya dengan 11 pemain. Kami telah memperbaiki keadaan dengan baik mulai pertengahan babak kedua. Kami sering kehilangan bola, kami memperbaikinya dan situasinya membaik, meskipun kami kebobolan gol kedua. Kami mengenal tim-tim ini; mereka kehilangan struktur taktis mereka di akhir pertandingan.”

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Garcia menambahkan: “Kami juga tahu bahwa ketika unggul 2-0, mereka akan berusaha mempertahankan skor dengan segala cara, dan menurut saya itu adalah kesalahan besar. Saya diingatkan, ketika kami unggul 2-0, untuk tidak melakukan hal itu. Karena ketika kebobolan gol seperti yang mereka alami saat skor 1-2, karakter pertandingan berubah total.”

Dia melanjutkan: “Kami berhasil menyamakan kedudukan lewat Yuri (Tielemans). Saya senang untuk Romelu (Lukaku) yang membawa kami kembali ke jalur kemenangan (dengan mencetak gol pertama). Sangat bagus bahwa kami bisa mencetak gol di waktu tambahan, dari tendangan penalti yang sangat jelas.”

Senegal sempat unggul dua gol hingga menit ke-86, ketika Romelu Lukaku mencetak gol pertama untuk Setan Merah, sebelum Tielemans menambah gol kedua pada menit ke-89, lalu kembali mencetak gol ketiga yang menentukan dari tendangan penalti, pada menit ke-120+5.