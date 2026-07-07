Tim nasional Belgia memastikan lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Amerika Serikat, dalam malam yang penuh kegemparan di mana pelatih Rudi García menjadi sorotan berkat pernyataan tegasnya yang mengakhiri kontroversi global menjelang pertandingan tersebut terkait partisipasi penyerang Amerika Serikat, Folarin Balugun.

Dalam pernyataan yang mencolok dan memicu banyak kontroversi selama Piala Dunia 2026, Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa ia telah menghubungi Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, dan meminta agar kartu merah yang diterima penyerang timnas AS Folarin Balogun ditinjau ulang, dengan menegaskan bahwa insiden tersebut tidak layak mengakibatkan pengusiran, dan bahwa timnas AS harus menjalani babak gugur dengan seluruh bintang utamanya.

Di tengah badai pertanyaan dari media setelah peluit akhir pertandingan dibunyikan, Garcia mengambil sikap yang jelas: “Balugun tidak bersalah, dan politik tidak boleh campur tangan dalam keputusan teknis.”

Pelatih “Setan Merah” itu menegaskan bahwa keputusan pelatih AS untuk menurunkan Balogun sebagai starter sama sekali tidak memengaruhi persiapan timnya atau rencananya untuk pertandingan tersebut. Dalam konferensi pers 24 jam setelah kontroversi global itu meledak, Garcia mengatakan: “Penurunan Folarin Balogun dalam susunan pemain inti bukanlah motivasi bagi kami.”

Pelatih asal Prancis itu menambahkan: “Hal itu tidak perlu, terlepas dari susunan pemain yang mereka turunkan, karena itu bukan urusan kami… Yang penting adalah apa yang ingin kami capai dalam pertandingan ini.”

Pernyataan Garcia tersebut muncul sebagai tanggapan atas kegemparan yang muncul seputar pencabutan skorsing Balogun sebelum pertandingan, di tengah tuduhan adanya campur tangan politik dari mantan Presiden AS Donald Trump kepada FIFA.

Garcia mengungkapkan detail percakapan singkatnya dengan penyerang AS itu setelah pertandingan berakhir, dalam momen kemanusiaan yang mendapat apresiasi luas, sambil menjelaskan: “Dia datang menemui saya, dan saya menghargai hal itu; dia bukan yang bersalah… bukan dia yang harus disalahkan, dan saya telah mengatakan hal itu kepadanya. Saya menghargai kedatangannya untuk berbicara dengan saya.”

Pelatih asal Prancis itu menambahkan sambil memuji kemampuan sang pemain meskipun pertahanan Belgia bermain sangat ketat: “Dia adalah penyerang yang luar biasa, tetapi malam ini saya tidak meragukan kemampuan para bek kami untuk mengendalikan ancamannya dengan baik.”