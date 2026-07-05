Pelatih Belgia meluapkan kemarahannya: FIFA telah mengubah Piala Dunia menjadi “lelucon April Mop”

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengeluarkan salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah Piala Dunia, setelah memberikan dorongan besar bagi tim nasional Amerika Serikat menjelang laga melawan Belgia di babak 16 besar, melalui keputusan luar biasa yang mengizinkan penyerang mereka, Fularin Alujon, untuk bermain meskipun ia telah menerima kartu merah langsung pada pertandingan sebelumnya, hal ini memicu gelombang kritik luas dan menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penerapan peraturan disiplin dalam turnamen tersebut.

FIFA, dalam pernyataan resmi melalui situs resminya, mengumumkan penangguhan hukuman skorsing otomatis yang dijatuhkan kepada penyerang AS, Fularin Balugun, berdasarkan Pasal 27 Peraturan Disiplin.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan: “Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Disiplin, pelaksanaan skorsing otomatis terhadap pemain Amerika Serikat, Fularin Balugun, ditangguhkan selama satu tahun sebagai masa percobaan.”

Dengan keputusan ini, Balogun kini dapat bermain bersama tim nasional Amerika Serikat melawan Belgia, dalam pertandingan yang dijadwalkan besok, Senin, di Stadion Seattle, dalam rangka babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Sebelumnya, Balogun telah membawa timnas negaranya unggul atas Bosnia dan Herzegovina, setelah mencetak gol pertama pada menit ke-45 dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Amerika Serikat 2-0 di babak 32 besar, sebelum ia menerima kartu merah langsung pada menit ke-64 akibat tekel keras terhadap bek Tareq Mahrumović.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, penyerang Amerika Serikat tersebut seharusnya dijatuhi hukuman skorsing dua pertandingan akibat kartu merah langsung tersebut. Namun, FIFA mengeluarkan keputusan resmi untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman tersebut, dengan ketentuan bahwa hukuman akan berlaku secara otomatis jika pemain tersebut kembali diusir dari lapangan karena permainan kasar selama masa percobaan yang berlangsung selama satu tahun penuh.

Keputusan tersebut memicu kemarahan luas di dalam kubu timnas Belgia. Pelatih kepala timnas, Rudi Garcia, menanggapi kejadian tersebut dengan nada sarkastis, seraya berkata: “Saya tidak tahu bahwa tanggal 5 Juli di Piala Dunia, dan di FIFA, sebenarnya adalah 1 April; itu adalah Hari April Mop.”

Ia menambahkan, dalam pernyataan yang dilaporkan oleh jurnalis spesialis bursa transfer Fabrizio Romano: “Kami tidak membela tim nasional atau federasi, melainkan membela sepak bola dan integritas.”

Balugon dianggap sebagai salah satu bintang utama timnas AS di Piala Dunia 2026, setelah mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan, sementara ia absen dalam laga melawan Turki pada putaran terakhir babak penyisihan grup, setelah timnas AS memastikan lolos ke babak gugur.