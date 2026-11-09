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Pelatih kepala Belanda, Xavi Hernandez, memberikan penilaian beragam terhadap perkembangan taktis Frenkie de Jong belakangan ini di bawah Hansi Flick. Mantan pelatih Barcelona itu menyebut De Jong sebagai pemain kelas dunia, tetapi mengaku bingung dengan keputusan Flick menempatkan pemain berusia 29 tahun tersebut dalam peran defensif.

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Xavi pertanyakan inovasi taktik Flick

Fleksibilitas taktik De Jong kembali menjadi sorotan utama setelah Barcelona meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Atletico Madriddi Metropolitano. Pada babak kedua pertandingan itu, Flick mengejutkan penonton dengan menempatkan pemain internasional Belanda tersebut sebagai bek kanan. Langkah itu memungkinkan Barcelona tetap mengendalikan permainan sambil menyesuaikan diri dengan jalannya laga. Meski eksperimen tersebut berhasil jika dilihat dari hasil akhir, keputusan itu memicu reaksi menarik dari Xavi. De Jong tiba di pemusatan latihan Belanda pada Senin ini dengan penuh percaya diri setelah tampil berpengaruh di ibu kota Spanyol.

Xavi, yang kini melatih De Jong di level tim nasional, berbicara terus terang tentang kemampuan sang pemain menempati berbagai posisi dalam konferensi pers baru-baru ini. Meski mengakui kemampuan De Jong untuk beradaptasi, Xavi mengaku tidak menyangka melihat gelandang itu bermain di sisi lapangan. "Kemarin melawan Atletico, De Jong bermain sebagai bek sayap. Itu bukan peran yang saya bayangkan untuknya, meskipun saya juga pernah menempatkannya sebagai bek tengah di Barca. Namun, yang jelas bagi saya, Frenkie adalah pemain 'top' yang bisa bermain di posisi mana pun, sebagai pemain nomor '6', sebagai pemain nomor '8'. Dia pemain 'top'," kata Xavi, seperti dikutip Mundo Deportivo.

Dinamika skuad dan perbandingan dengan masa lalu

Xavi juga membahas kemungkinan De Jong bermain bersama talenta kreatif lain di tim nasional, khususnya saat menjawab pertanyaan tentang duetnya dengan Joey Veerman. Untuk menepis anggapan bahwa keduanya mungkin tidak cocok bermain bersama, sang pelatih membandingkannya langsung dengan kariernya sendiri sebagai pemain legendaris Barcelona. Ia mengenang keraguan serupa yang pernah menyelimuti duetnya dengan ikon sepakbola lain ketika keduanya berada di puncak karier di Camp Nou.

Sang pelatih menepis anggapan bahwa dua pengatur serangan berkualitas tinggi tidak bisa sama-sama bersinar dalam sebelas pemain utama. "Itu pernah terjadi pada saya di FC Barcelona. Banyak orang mengatakan Iniesta dan saya tidak bisa bermain bersama," jelas Xavi, seperti dikutip Voetbal Primeur.

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Menanggapi kurangnya apresiasi

Di luar pembahasan taktik, Xavi segera membela De Jong dari para pengkritiknya. Ia menyebut kontribusi sang gelandang kerap luput dari perhatian orang-orang di luar lingkungan terdekat sepakbola. Mantan gelandang itu meyakini nilai De Jong yang sesungguhnya paling dipahami oleh mereka yang setiap hari berada bersamanya di lapangan atau di bangku pelatih. Menurutnya, pandangan tentang mantan bintang Ajax itu tidak selalu mencerminkan pengaruhnya yang sesungguhnya terhadap permainan.

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Pelatih Belanda itu menilai De Jong kurang dihargai oleh masyarakat umum, tetapi sangat dihormati oleh sesama pelaku sepakbola. "Ya, saya pikir dia diremehkan, tetapi tidak oleh para pelatih dan rekan-rekan setimnya. Anda harus mendengarkan orang-orang yang bersamanya setiap hari, karena jika Anda bertanya siapa gelandang terbaik, mereka akan menjawab Frenkie," tegas Xavi.

Fokus beralih ke Nations League

Seiring dimulainya jeda internasional, fokus De Jong dan rekan-rekan setimnya beralih ke upaya mengamankan posisi mereka di Nations League. Belanda saat ini memuncaki Grup B setelah mengumpulkan delapan poin dari empat pertandingan pertama. Laga mendatang melawan Yunani dan Jerman akan sangat penting untuk mempertahankan keunggulan mereka dan memastikan langkah ke fase berikutnya dalam kompetisi itu. De Jong diperkirakan akan memainkan peran sentral, terlepas dari eksperimen posisi yang baru-baru ini dijalaninya di level klub.

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Belanda akan lebih dulu menjamu Yunani pada Jumat dalam pertemuan dua tim teratas grup, lalu bertandang untuk menghadapi Jerman dalam laga besar pada Senin. Dengan Jerman saat ini tertinggal dan baru mengoleksi lima poin, Belanda memiliki peluang besar untuk memperlebar jarak dari rival tradisional mereka.