Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany menjalani pemeriksaan medis lanjutan setelah ambruk saat sesi latihan tim cadangan pada Jumat. Penyebab pastinya masih belum diketahui, tetapi pihak klub telah mengonfirmasi bahwa kondisi pelatih asal Belgia itu stabil dan ia berpotensi absen selama beberapa pekan.

Iklan

Pelatih Bayern Munich kolaps saat latihan

Pelatih Bayern, Kompany, akan menjalani pemeriksaan medis lanjutan setelah kolaps dalam sesi latihan tim cadangan pada Jumat. Pelatih berusia 40 tahun itu mengalami gangguan kesehatan yang mengkhawatirkan di pusat latihan klub dan memerlukan pemeriksaan menyeluruh.

Penyebab pasti insiden tersebut masih belum diketahui, sementara para dokter berupaya menetapkan diagnosis yang pasti. Anggota dewan bidang olahraga Max Eberl berusaha menenangkan para pendukung dengan memastikan bahwa pria Belgia itu kini dalam kondisi stabil.

Klub pastikan kondisinya stabil sementara pemeriksaan berlanjut

Para petinggi Bayern menangani situasi ini dengan sangat hati-hati sambil menunggu perkembangan medis yang lengkap. Eberl memastikan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Kompany dan istrinya setelah insiden yang meresahkan pada Jumat. Petinggi klub itu menjelaskan bahwa para dokter sedang berfokus untuk mencari penyebab utama Kompany kolaps.

"Pemeriksaan sejauh ini sudah memberikan sejumlah hasil, tetapi hasil lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apa sebenarnya masalahnya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih," kata Eberl, seperti dikutip ESPN. "Dia hanya akan kembali ketika sudah bugar. Kami tidak akan mulai menetapkan jangka waktu. Kami tidak akan mulai menetapkan jangka waktu. Kami perlu mencari tahu apa masalahnya, lalu menentukan berapa lama waktu pemulihannya. Ini bukan soal hitungan hari, melainkan pekan."

Iklan Iklan

Infeksi virus mendahului insiden kesehatan di tempat latihan

Kompany kolaps setelah melalui masa sulit akibat sakit. Mantan pelatih Burnley itu telah berjuang melawan infeksi virus sejak pekan lalu, yang menurut penjelasan sebelumnya dari asistennya, Aaron Danks, telah memengaruhi kakinya.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya SCF Bundesliga 12.30 FCB

Pelatih asal Belgia itu tetap duduk sepanjang kemenangan Bayern 6-1 atas Leipzig dan absen dari latihan pada Selasa untuk beristirahat di rumah. Namun, ia kembali mendampingi tim di tepi lapangan saat bermain imbang 2-2 melawan Arsenal di Liga Champions.

Setelah pertandingan Eropa tersebut, Kompany mengakui secara terbuka bahwa ia berusaha tetap beraktivitas meski sakit dan tidak mengindahkan sinyal peringatan dari tubuhnya. Keputusan itu tampaknya berujung pada insiden yang mengkhawatirkan pada Jumat.

Iklan

Pelatih Bayern diperkirakan absen lama

Bayern kini harus bersiap menjalani periode panjang tanpa pelatihnya, yang telah dua kali menjuarai liga Jerman sejak bergabung pada 2024. Klub itu akan kembali berlaga di Bundesliga pada Minggu saat bertandang ke markas Freiburg. Staf pelatih harus menangani tim utama sementara Kompany sepenuhnya berfokus pada pemulihannya.