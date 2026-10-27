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Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany berangsur membaik di rumah sakit setelah kolaps secara mengkhawatirkan saat sesi latihan tim cadangan pekan lalu. Asisten pelatih Aaron Danks memastikan pelatih asal Belgia itu tetap bersemangat, meski klub belum menetapkan jadwal kepulangannya untuk kembali mendampingi tim dari tepi lapangan.

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Kompany menjalani pemulihan di rumah sakit setelah pingsan

Pelatih Bayern, Kompany, perlahan pulih setelah mengalami masalah kesehatan serius Jumat lalu. Pria berusia 40 tahun itu pingsan saat sesi latihan dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis darurat.

Pria asal Belgia itu kini diperkirakan harus menepi selama beberapa pekan. Kompany telah berjuang melawan infeksi virus beberapa hari sebelum kejadian tersebut, yang sebelumnya sudah membuatnya absen dari sejumlah sesi latihan tim utama.

Klub tidak mau mengambil risiko sedikit pun dalam proses pemulihannya. Tim medis Bayern memantau perkembangannya secara ketat, tetapi belum bersedia menetapkan kapan ia dapat kembali mendampingi tim di tepi lapangan.

Danks sampaikan kabar positif tentang kondisi pelatih

Asisten pelatih Bayern, Danks, mengambil alih tugas berbicara kepada media pada Selasa. Ia menyampaikan kabar positif yang dinantikan mengenai kondisi Kompany dan meyakinkan para suporter bahwa kondisi sang pelatih terus membaik.

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Danks mengonfirmasi bahwa ia sempat menemui Kompany di rumah sakit pada Senin. Ia mengatakan keduanya sama sekali tidak membahas sepakbola maupun rencana taktik tertentu saat berbincang santai.

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"Semangatnya bagus. Sepertinya kondisinya membaik setiap hari," jelas Danks, seperti dikutip Reuters. "Belum ada perkembangan besar terkait diagnosis ataupun kapan ia kembali bekerja. Biarkan ia beristirahat, biarkan ia menjalani pemulihan tanpa terburu-buru."

Skuad hadapi suka dan duka

Insiden mengkhawatirkan yang menimpa Kompany membayangi pekan bersejarah bagi klub. Pada Senin, striker Bayern Harry Kane meraih penghargaan bergengsi Ballon d'Or, menjadi pria Inggris pertama yang memenanginya sejak Michael Owen pada 2001.

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Danks mengakui skuad mengalami pasang surut emosi yang tajam dalam beberapa hari terakhir. Namun, ia memuji para pemain atas profesionalisme mereka yang luar biasa di tengah masa sulit tersebut.

"Kami mengalami dua sisi kehidupan yang bertolak belakang dalam sepekan terakhir. Ada kegembiraan bagi Harry, lalu masa-masa sulit dalam beberapa hari terakhir," jelas Danks. "Untuk melewati saat-saat ini, kami harus mengandalkan kekompakan dan semangat tim kami. Itu jelas membantu kami."

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Bayern hadapi ujian berat tanpa Kompany

Skuad Bayern kini harus kembali fokus menghadapi jadwal pertandingan yang padat tanpa pelatih mereka. Jadwal sibuk itu berlanjut pada Rabu saat mereka menjamu Magdeburg di putaran kedua Piala Jerman.

Ujian besar di kompetisi domestik kemudian menanti akhir pekan ini. Bayern akan menjamu rival perebutan gelar, Borussia Dortmund, dalam pertemuan terbaru Der Klassiker di Bundesliga.