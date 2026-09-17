Klub Turki, Trabzonspor, mengumumkan pada hari Kamis ini penunjukan pelatih asal Jerman, Thomas Reis, setelah memecat Fatih Tekke akibat buruknya hasil-hasil tim.

Melalui situs resmi Trabzonspor, dipublikasikan pernyataan Reis usai penandatanganan kontrak, di mana ia berkata, "Ketika Anda menerima tawaran dari klub besar seperti Trabzonspor, Anda menerimanya dengan cepat tanpa membuang banyak waktu. Saya tidak mungkin menolak proyek yang ditawarkan Trabzonspor kepada saya."

Ia menambahkan, "Saya juga telah berbicara dengan bintang Mesir, Mohamed Salah, dan terjadi percakapan di antara kami. Bekerja dengan pemain sekelasnya mungkin menjadi salah satu hal terindah yang bisa terjadi pada pelatih mana pun."

Ia menegaskan, "Namun kami tidak hanya membutuhkan Salah untuk memenangkan pertandingan, melainkan kami membutuhkan semua pemain. Kami membutuhkan seluruh 11 pemain kami untuk bekerja dengan sangat baik. Dan kami juga akan memintanya untuk membantu bertahan dari waktu ke waktu."

Ia melanjutkan, "Tentu saja, saya akan memberikan Salah kebebasan dalam menyerang. Jika kami mampu bertahan dengan baik, merebut bola dengan cepat, lalu mengalirkannya kepadanya tanpa membebaninya dengan terlalu banyak berlari, maka kami pasti akan memanfaatkan kreativitas dan kualitasnya."

Ia menuturkan, "Ketika Anda benar-benar menyaksikan Salah, dan melihat seberapa besar keinginannya untuk membantu tim secara defensif, Anda akan menyadari betapa pentingnya pemain ini. Ia menunjukkan seberapa besar keinginannya untuk meraih kesuksesan."

Ia menekankan, "Saya selalu memulai perjalanan karier saya dengan mentalitas sedikit bicara dan banyak bekerja. Selama masa kerja saya di Samsunspor, ada periode-periode ketika kami berhasil melakukan transisi dengan baik, tetapi itu hanyalah satu opsi dari sekian opsi yang bisa kami gunakan. Anda bisa memanfaatkan banyak aspek."

Ia menutup, "Jika Anda takut menjalani pertandingan besar, maka Anda tidak seharusnya berada di sini. Tempat ini tidak cocok untuk Anda, dan kami harus memilih pemain yang akan membawa kemenangan bagi kami. Setelah jeda internasional, kami akan memiliki waktu yang jauh lebih panjang untuk bekerja. Dan saya bisa berjanji kepada Anda bahwa kami akan bekerja sama untuk memperbaiki kondisi tim kami secara signifikan."

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