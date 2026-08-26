Pelatih asal Portugal, Pedro Moreira, yang menangani klub Selandia Baru Auckland FC, tak menyembunyikan kekagumannya yang besar terhadap kekuatan Al Ahli, usai timnya takluk tanpa balas dengan skor 1-0, pada Rabu malam di Jeddah, dalam laga pembuka perjalanan kedua tim di Piala Interkontinental Antarklub 2026.

Saleh Abu Al-Shamat mengantar Al Ahli Saudi ke babak kedua Piala Interkontinental Antarklub 2026, setelah kemenangan sulit atas tamunya Auckland dari Selandia Baru dengan skor tunggal, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di Stadion Al Inma, pada babak pertama turnamen dunia tersebut.

Moreira mengakui, dalam konferensi pers usai laga, bahwa Al Ahli merupakan lawan yang sangat sulit, dan berkata: "Penampilan Al Ahli bersama pelatih barunya sangat baik. Kami menganalisis permainan mereka selama beberapa hari terakhir dan menyaksikan gol-gol mereka. Rata-rata mereka mencetak dua gol di setiap pertandingan, dan mereka unggul dalam serangan balik serta cara bermain menyerang."

Pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Kami bermain melawan juara Asia, mereka tim yang sangat kuat. Kami sudah bersiap dan mempelajari taktik, serta bermain dengan cara yang baik. Dengan banyaknya latihan, tim kami akan lebih kuat di masa depan."

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Moreira mengungkapkan kebanggaan besarnya atas penampilan para pemainnya di Stadion Al Inma, meski kalah, dengan berkata: "Penampilan kami luar biasa dan kami tengah bersiap menghadapi musim baru yang dimulai pada Oktober. Kami bangga dengan apa yang kami tampilkan di stadion besar ini dan di hadapan suporter yang begitu banyak."

Pelatih Auckland itu mengungkapkan bahwa ia berupaya mempersempit ruang bagi para pengatur permainan Al Ahli, seraya menyebutkan bahwa timnya telah menjalani dua pertandingan uji coba sebelum turnamen. Ia menegaskan bahwa para pemainnya belum berhasil menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir, lalu menutup pernyataannya dengan pesan optimisme: "Kekalahan bukanlah akhir dari segalanya."