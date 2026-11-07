Lawatan berat ke Manchester

Aston Villa bertandang ke wilayah barat laut pada Minggu dengan bekal lima pertandingan tanpa kekalahan. Mereka bertekad bangkit dari kekecewaan di kompetisi Eropa. Skuad Emery menuju Old Trafford setelah menelan kekalahan telak 3-0 dari Barcelona di Liga Champions.

Meski tuan rumah menjalani musim domestik yang buruk di bawah Carrick, dengan hanya satu kemenangan di liga, pelatih Villa itu menolak meremehkan mereka. Pelatih asal Spanyol tersebut memiliki rekor pribadi yang buruk di Old Trafford: sepanjang karier kepelatihannya, ia belum pernah memenangi satu pertandingan pun di sana.

Level persaingan tertinggi

Berbicara kepada media, Emery menyamakan ujian mendatang di Liga Primer Inggris dengan kekalahan telak yang baru mereka alami di Catalunya. Ia menegaskan bahwa skuadnya harus bersiap menghadapi lawan papan atas, terlepas dari posisi United saat ini di liga.

“Kami bermain sesuai rencana [melawan Barcelona], tetapi itu tidak cukup karena level lawan yang kami hadapi. Inilah level tertinggi dalam pertandingan Liga Primer Inggris dan Liga Champions,” kata Emery. “Pada Minggu, Manchester United memiliki level yang sama dengan Barcelona. Jadi, itulah yang sedang kami persiapkan bersama para pemain. Tentu saja, tuntutannya sangat, sangat tinggi.

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“Manchester United adalah klub yang luar biasa. Mereka tampil sangat baik dan musim lalu berhasil lolos ke Liga Champions. Di liga, mereka mengawali musim dengan penampilan yang tidak konsisten, tetapi mereka seharusnya bisa kembali tampil konsisten. Jadi, ini pertandingan yang sangat, sangat sulit.”

Rekor buruk di Old Trafford

Riwayat Villa belakangan ini dalam laga tersebut sama buruknya: mereka kalah dalam enam lawatan terakhir ke Old Trafford di semua kompetisi. Emery sadar betul akan hambatan psikologis yang kini harus diatasi skuadnya.

“Lawan kami adalah Manchester United dan kami punya bukti yang sangat jelas: kami belum pernah menang di sana selama empat tahun. Jadi, bagi kami itu sangat sulit,” akunya. “Old Trafford adalah tantangan besar bagi saya, para pemain, dan perjalanan kami bersama di sini, karena kami belum bisa menang di sana.

“Kami mengalami beberapa kekalahan berat, seperti dua tahun lalu ketika kami hampir lolos ke Liga Champions pada pertandingan terakhir, tetapi kami kalah. Kami gagal meraihnya. Jadi, bermain di sana selalu sangat, sangat sulit.

“Kami harus bermain sebaik mungkin, baik secara individu maupun kolektif. Jadi, masih banyak yang harus kami kerjakan, dan pada saat yang sama kami harus bersaing.”

Menambah tekanan bagi Carrick

Di tengah pembicaraan Emery mengenai kontrak baru di West Midlands, mengakhiri rekor buruknya di Old Trafford akan menjadi penegasan besar atas ambisinya. Meraih tiga poin akhir pekan ini sangat penting untuk menjaga performa kuat Villa di kompetisi domestik.

Kemenangan pada Minggu akan menambah keterpurukan Carrick sekaligus membuktikan bahwa Villa akhirnya mampu mengatasi kesulitan yang selama ini mereka hadapi saat bertandang ke Old Trafford. Tim tamu harus tampil tanpa cela untuk mempertahankan momentum mereka di Liga Primer Inggris.