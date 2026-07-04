Pelatih asal Senegal bersaing dengan Renard untuk melatih Timnas Senegal

Kepergian pelatih Pape Thiaw tampaknya sudah sangat dekat, setelah tim nasional Senegal tersingkir dari putaran final Piala Dunia akibat kekalahan mengejutkan dari Belgia.

Timnas Senegal sempat hampir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia, setelah unggul 2-0 atas Belgia, namun tim Eropa itu bangkit sesaat sebelum waktu normal berakhir dan mencetak dua gol, sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu, di mana Belgia akhirnya mencetak gol penentu kemenangan.

Jaringan “Foot Mercato” melaporkan, mengutip situs SeneNews, bahwa pemain Senegal Habib Baye kini menjadi kandidat untuk melatih timnas negaranya, setelah hengkang dari Marseille.

Situs SeneNews berpendapat bahwa Habib Baye adalah kandidat ideal untuk memimpin "Singa Teranga" dan mengawasi proyek baru tim nasional Senegal.

Gagasan ini mendapat dukungan luas di kalangan penggemar timnas Senegal, yang mengungkapkan dukungannya melalui platform X. Seorang penggemar menulis, “Habib Bay kini tanpa kontrak. Kami memiliki banyak talenta, dan kami membutuhkan seseorang yang dapat membantu mereka berkembang. Sekarang giliranmu, Habib Bay.”

Sementara itu, seorang penggemar lain menulis, “Kembalikan Habib Bay kepada kami. Jika kita ingin bermimpi mencapai perempat final Piala Dunia, dan terus mempertahankan dominasi kita di Afrika.”

Situs Afrik-Foot juga menyebutkan bahwa pelatih asal Prancis, Hervé Renard, juga termasuk salah satu nama yang diincar oleh Federasi Sepak Bola Senegal.