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Pelatih kepala Argentina Lionel Scaloni memastikan tempat di Kejuaraan Dunia Gran Fondo UCI 2027 di Prancis setelah naik podium di Patagonia pada Minggu. Juara Piala Dunia berusia 48 tahun itu finis ketiga di kategori usianya pada Gran Fondo Siete Lagos, menuntaskan lintasan berat sepanjang 110 kilometer dalam waktu kurang dari tiga jam.

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Pelatih Argentina raih podium dramatis di Patagonia

Scaloni meraih tiket langsung ke Kejuaraan Dunia dengan finis ketiga di kategori putra usia 45-49 tahun pada lomba yang melintasi Rute Nasional 40. Mengenakan nomor peserta 897 pada edisi ke-15 yang berlangsung antara San Martin de los Andes dan Villa La Angostura, ia mencatat waktu 2 jam 51 menit 54 detik dan finis di urutan ke-40 secara keseluruhan. Juan Carlos Tarifa memenangi kategori tersebut dengan keunggulan hanya 27 detik, sementara Claudio Marcelo Arone mengungguli Scaloni dengan selisih 2,96 detik.

Latihan harian menopang kecintaan pada balap sepeda

Untuk pertama kalinya dalam 15 edisi penyelenggaraannya, Gran Fondo Siete Lagos menjadi bagian dari UCI Gran Fondo World Series. Berdasarkan aturan Uni Balap Sepeda Internasional, 25 persen peserta teratas yang memulai lomba di setiap kelompok usia lolos, sementara tiga peserta teratas otomatis mendapat tempat tanpa memandang jumlah peserta.

Scaloni sudah lama menekuni balap sepeda jarak jauh. Ia sebelumnya menjelaskan bahwa olahraga itu menggantikan sensasi persaingan yang ia rasakan dalam sepak bola. "Sejak pensiun dari sepak bola, saya menggemari balap sepeda. Saya berlatih satu setengah jam setiap hari," ujarnya suatu ketika.

Lebih dari sebulan sebelumnya, pada 11 Oktober, ia menuntaskan Gran Fondo Buenos Aires sejauh 129 kilometer bersama lebih dari 3.500 pesepeda yang memulai lomba dari Parque Sarmiento di Saavedra.

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Staf Argentina turut bersepeda di pegunungan

Scaloni tetap berada di Argentina setelah laga persahabatan pada November melawan Uruguay di La Bombonera dan Kosta Rika di Cordoba, yang menjadi dua penampilan pertama tim sejak Lionel Messi pensiun. Setelah sebelumnya juga mengikuti lomba ini pada November 2014, ia terbang dengan pesawat pribadi dari Rosario ke Patagonia pada Jumat malam bersama sejumlah asistennya yang memiliki kegemaran serupa.

Pablo Aimar finis ke-43 dan Walter Samuel ke-44 di kategori Scaloni, sementara Roberto Ayala menempati urutan ke-159 di kelompok M50-54 bersama pelatih fisik Luis Martin. Sejumlah tokoh olahraga Argentina, termasuk Walter Perez, Santiago Lange, Eugenia Bosco, dan Alejandra Garcia Flood, juga turut serta atas undangan Yayasan Laureus milik Hugo Porta dan sponsor utama Vista Energy.

Tantangan pegunungan Alpen menanti di Prancis

Sambil menunggu konfirmasi resmi dari UCI, juara Piala Dunia 2022 sekaligus finalis 2026 itu dapat bersiap menghadapi ajang tingkat dunia ketiganya, kali ini di cabang olahraga berbeda. Kejuaraan Dunia Gran Fondo 2027 berlangsung pada 22 hingga 24 Agustus di wilayah Haute-Savoie, Prancis, dengan lintasan berat sepanjang 115 kilometer antara Thones dan La Clusaz. Dengan total tanjakan 3.256 meter yang menanti, Scaloni harus membagi waktu antara latihan untuk menghadapi medan pegunungan Alpen dan membangun kembali skuad Argentina setelah era Messi.