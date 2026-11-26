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Quique Sanchez Flores, pelatih Deportivo Alaves, memuji kemampuan Jose Mourinho, pelatih kepala Real Madrid, menjelang duel kedua tim pada Sabtu mendatang di pekan ke-14 LaLiga.

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Seperti dimuat harian Mundo Deportivo, dalam konferensi pers Sanchez Flores menyamakan Jose Mourinho dengan Gregg Popovich, mantan pelatih San Antonio Spurs sekaligus salah satu mantan pelatih paling menonjol tim nasional bola basket Amerika Serikat.

Pelatih Alaves itu mengungkapkan bahwa ia baru-baru ini membaca biografi pelatih ternama di liga bola basket profesional Amerika Serikat tersebut, yang seperti halnya pelatih asal Portugal itu, berhasil melewati berbagai fase dan era.

"Sepak bola telah berubah dari sisi taktik, fisik, menyerang, dan bertahan, tetapi Mourinho tetap mampu bersaing bersama tim-tim yang ia latih," kata Quique Sanchez Flores.

Pelatih Alaves itu juga memuji juru taktik Real Madrid tersebut seraya menambahkan, "Saya memiliki rasa sayang yang besar kepadanya."

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Ia melanjutkan, "Mourinho adalah pelatih yang mampu beradaptasi dengan tren yang berlaku, mode dalam hal sistem dan taktik, serta perkembangan sepak bola itu sendiri, dan itulah yang memberinya arti penting dan status yang ia miliki."

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Pelatih Alaves itu memperingatkan, "Kami harus menjadi tim yang hanya memberi sedikit peluang kepada lawan, karena ia akan berusaha menemukan celah dalam sistem kami dan berupaya memaksakan dominasinya, dan ia memiliki banyak senjata untuk melakukannya."

Ia menekankan pentingnya tidak membiarkan Real Madrid melaju dengan bola, seraya menjelaskan bahwa Los Blancos sangat berbahaya jika diberi ruang seperti itu.

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Ia menambahkan bahwa dirinya sadar timnya akan menghadapi tim yang "kuat, dominan, dan unggul secara fisik maupun teknik, atau setidaknya di salah satunya", sehingga mereka harus berusaha tetap bertahan dalam pertandingan selama mungkin.

Quique Sanchez Flores meyakini bahwa penampilan timnya melawan Deportivo La Coruna pada pekan lalu bisa menjadi acuan untuk segala hal. Meski mengakui adanya godaan untuk menerapkan strategi bertahan menghadapi Real Madrid, ia lebih memilih mengulang pendekatan yang ia terapkan pada laga sebelumnya.

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"Merebut bola dengan cepat, bermain dengan garang, serta menunjukkan kekuatan dan semangat adalah hal-hal yang selalu berlaku. Namun, yang tidak selalu berlaku adalah membiarkan ruang tertentu atau menutup ruang lainnya sesuai karakter lawan," ujarnya.

Meski Alaves akan segera memasuki periode menghadapi para pesaing langsung, sang pelatih memilih fokus pada laga berikutnya. "Setiap pertandingan ibarat hidangan yang berbeda, dengan cita rasanya sendiri, dan laga ini akan memiliki bahan-bahan lain," jelasnya.

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Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan peluang meraih hasil positif melawan Real Madrid. "Ada peluang yang terbuka," katanya, merujuk pada kemungkinan Alaves meraih kemenangan atas Los Blancos.