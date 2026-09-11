Pelatih kepala Al-Taawoun asal Serbia, Zarko Lazetic, mengungkapkan kondisi penyerang Maroko andalannya, Abderrazak Hamdallah, terkait keikutsertaannya dalam pertandingan melawan Al-Hilal di Liga Roshn.

Al-Hilal akan bertandang ke markas Al-Taawoun, besok Sabtu, di Stadion Al-Taawoun yang berlokasi di Buraidah, dalam pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Lazetic mengatakan, dalam pernyataan pada konferensi pers menjelang pertandingan yang dikutip surat kabar Saudi "Al-Youm", bahwa Hamdallah tidak akan bisa tampil dalam pertandingan melawan Al-Hilal karena cedera.

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Hamdallah mengalami cedera otot hamstring saat Al-Taawoun bermain imbang tanpa gol melawan Al-Fateh, pada Sabtu lalu, dalam pekan kelima Liga Roshn.

Akibat cedera tersebut, penyerang Maroko itu absen membela "Sukkari Al-Qassim" dalam kekalahan mengejutkan dari Al-Hazm dengan skor tanpa balas, pada Selasa lalu, dalam pekan keenam Liga Saudi.

Menurut laporan pers sebelumnya, Hamdallah kemungkinan bisa kembali bermain untuk Al-Taawoun dalam pertandingan melawan Al-Nahda Oman, pada 16 September mendatang, dalam ajang Liga Champions Asia 2.

Perlu diketahui bahwa Hamdallah telah tampil bersama Al-Taawoun dalam 6 pertandingan, sejak kepindahannya ke klub tersebut dari Al-Shabab pada bursa transfer musim panas lalu, mencetak 3 gol dan menyumbang satu assist.