Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
imago-sport-1076527482.jpgNaushad

Diterjemahkan oleh

Pelatih Al-Taawoun mengungkap: apakah Hamdallah akan kembali menghadapi Al-Hilal?

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
A. Hamdallah
Z. Lazetic
Arab Saudi
Maroko
Serbia

Penyerang Maroko itu absen sejak sepekan lalu akibat cedera

Pelatih kepala Al-Taawoun asal Serbia, Zarko Lazetic, mengungkapkan kondisi penyerang Maroko andalannya, Abderrazak Hamdallah, terkait keikutsertaannya dalam pertandingan melawan Al-Hilal di Liga Roshn.

Al-Hilal akan bertandang ke markas Al-Taawoun, besok Sabtu, di Stadion Al-Taawoun yang berlokasi di Buraidah, dalam pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Lazetic mengatakan, dalam pernyataan pada konferensi pers menjelang pertandingan yang dikutip surat kabar Saudi "Al-Youm", bahwa Hamdallah tidak akan bisa tampil dalam pertandingan melawan Al-Hilal karena cedera.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiket Anda sekarang!

Saudi Pro League
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Hamdallah mengalami cedera otot hamstring saat Al-Taawoun bermain imbang tanpa gol melawan Al-Fateh, pada Sabtu lalu, dalam pekan kelima Liga Roshn.

Akibat cedera tersebut, penyerang Maroko itu absen membela "Sukkari Al-Qassim" dalam kekalahan mengejutkan dari Al-Hazm dengan skor tanpa balas, pada Selasa lalu, dalam pekan keenam Liga Saudi.

Menurut laporan pers sebelumnya, Hamdallah kemungkinan bisa kembali bermain untuk Al-Taawoun dalam pertandingan melawan Al-Nahda Oman, pada 16 September mendatang, dalam ajang Liga Champions Asia 2.

Perlu diketahui bahwa Hamdallah telah tampil bersama Al-Taawoun dalam 6 pertandingan, sejak kepindahannya ke klub tersebut dari Al-Shabab pada bursa transfer musim panas lalu, mencetak 3 gol dan menyumbang satu assist.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google