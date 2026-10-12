Klub Qatar, Al Sadd, menerima pukulan berat menjelang laga yang dinanti melawan Al Hilal Saudi, dalam rangkaian pertandingan pekan kedua Liga Champions Asia Elite, setelah dipastikan pemain Kroasia Marcelo Brozovic absen dari laga tersebut, di saat klub Qatar itu berusaha melewati awal yang tersendat dan memulihkan keseimbangannya menghadapi salah satu pesaing utama perebutan gelar benua.

Pelatih kepala Al Sadd asal Rumania, Razvan Lucescu, memastikan absennya Brozovic bersama Guilherme karena cedera, namun ia menegaskan keyakinannya pada kemampuan pemain lainnya untuk menutupi kekosongan tersebut, serta menegaskan bahwa timnya memiliki alternatif yang diperlukan untuk menjalani laga yang dinanti ini, meski tugasnya berat melawan Al Hilal.

Lucescu: Absennya Brozovic tidak akan menghambat kami

Lucescu berbicara tentang pentingnya pertandingan ini dalam konferensi pers, dengan menyebut bahwa laga tersebut mempertemukan dua tim besar di level Asia, dan bahwa kemenangan menuntut konsentrasi penuh serta menghindari kesalahan yang bisa sangat merugikan timnya.

Baca juga: Al Hilal lolos dari masalah: "AFC" menempatkan Al Nassr, Al Ahli, dan Al Ittihad dalam kesulitan nyata

Pertandingan berikutnya ALS AFC Champions League Elite 12.00 HIL

Pelatih asal Rumania itu menegaskan bahwa absennya para pemain tidak akan mengubah ambisi Al Sadd, meski Brozovic begitu penting di lini tengah, sembari memastikan bahwa staf kepelatihan percaya pada elemen-elemen yang tersedia serta kemampuan mereka menampilkan level yang dibutuhkan, dengan keharusan menjalani laga ini dengan disiplin dan konsentrasi sepanjang sembilan puluh menit.

Al Sadd mencari pelipur lara melawan Al Hilal

Absennya para pemain ini datang pada waktu yang sulit bagi Al Sadd, yang kalah pada pertandingan pertamanya di Liga Champions Asia Elite melawan Esteghlal Teheran dengan skor 0-3, sehingga mereka dituntut meraih hasil positif melawan Al Hilal untuk memperbaiki jalannya di turnamen, serta menghindari rumitnya perhitungan sejak awal.

Di sisi lain, Al Hilal menjalani laga ini dengan ambisi melanjutkan hasil-hasil positif mereka di kompetisi benua, dengan memanfaatkan kepemilikan sekelompok pemain istimewa dan pengalaman besar dalam laga-laga semacam ini. Lucescu, yang sebelumnya pernah menangani tim Saudi itu, berharap bisa sukses memanfaatkan faktor tuan rumah dan dukungan suporter untuk menutupi absennya para pemain serta meraih hasil yang mengembalikan kepercayaan diri Al Sadd, dalam pertandingan yang membawa arti besar bagi ambisi Asia kedua tim.