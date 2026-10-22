Pelatih asal Irlandia, Brendan Rodgers, yang menangani Al-Qadsiah, tak sabar menantikan laga menghadapi Al-Hilal, besok Jumat, dalam rangkaian pekan ke-11 Liga Roshn Saudi untuk Profesional, seraya memuji besarnya kinerja yang telah dicapai di dalam klub pada periode terakhir.

Al-Qadsiah memuncaki klasemen Liga Roshn dengan torehan 25 poin, unggul satu poin atas Al-Hilal yang menempati peringkat kedua, tetapi tim yang disebut terakhir masih memiliki satu pertandingan tertunda.

Rodgers berkata dalam konferensi pers hari ini, Kamis: "Kami tak sabar menantikan pertandingan ini dan kami sangat bersemangat menyambutnya. Kami bermain di kawasan dengan suhu sangat panas, tetapi mentalitas para pemain menjadi faktor penting."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip surat kabar "Al-Maidan": "Al-Hilal adalah tim terbaik yang pernah kami hadapi, tetapi mereka juga menyadari betapa kuatnya tim kami. Kedua tim sama-sama tidak mendapatkan jeda istirahat yang panjang."

Pertandingan berikutnya ALQ Saudi Pro League 14.00 HIL

Ia melanjutkan: "Kami tidak takut kepada siapa pun, tetapi kami menyadari kualitas Al-Hilal dan para pemain yang mereka miliki, seperti Watkins dan Summerville."





Rodgers ditanya mengenai bagaimana ia menghadapi tekanan pertandingan, lalu menjawab: "Kami menangani pertandingan dengan sangat baik, dan wajar jika masa pemulihan menjadi singkat, tetapi profesionalisme para pemain serta upaya tim medis membantu kami mengelola tekanan pertandingan dengan efisiensi tinggi."

Ia meneruskan pernyataannya: "Setiap pertandingan adalah peluang bagi kami, dan tidak ada tekanan apa pun yang memengaruhi kami; justru kami memandang setiap pertandingan sebagai peluang untuk meraih hasil yang baik."

Ia menyambung: "Sudah sangat diketahui siapa tim-tim besar di Arab Saudi, tetapi Al-Qadsiah masih berada di divisi pertama dua tahun lalu, dan besarnya kinerja yang kami capai selama dua tahun ini jelas bagi semua orang. Setelah sepuluh pertandingan, kini kami berada di puncak, dan apa pun hasil pertandingan besok, kami akan terus bekerja dan kami sangat bersemangat."

Ia menjelaskan: "Saya rasa setiap pertandingan yang Anda jalani di liga ini akan mempertemukan Anda dengan tim-tim yang memiliki pemain-pemain istimewa, dan Al-Hilal memiliki pemain-pemain berkelas tinggi. Namun, hal itu bergantung pada tim kami; kami harus memiliki keteraturan dan menekan dengan kuat."











