Pelatih Al Qadsiah asal Irlandia Utara, Brendan Rodgers, tidak menyembunyikan kekecewaan besarnya usai hasil imbang dramatis 3-3 melawan Al Ettifaq. Ia menegaskan bahwa timnyalah yang menghadiahkan dua poin berharga kepada lawannya dalam derbi kawasan timur yang berlangsung pada Jumat dalam pekan ketujuh Liga Roshn Arab Saudi.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Rodgers mengaitkan apa yang terjadi dengan kondisi lengah yang menghinggapi para pemainnya setelah awal yang kuat. Dengan nada geram ia berkata: "Kami mencetak dua gol, lalu setelah itu terjadi kelengahan dan kami melakukan kesalahan yang membantu mereka menyamakan kedudukan, dan kami sedih karena kehilangan dua poin."

Pelatih asal Irlandia itu menambahkan bahwa timnya kehilangan identitas bertahannya pada momen-momen krusial, seraya menjelaskan: "Tim tidak bertahan dengan cara yang seharusnya, dan dalam sepak bola ketika kamu tertinggal dalam skor tidak ada yang bisa kamu hilangkan, dan itulah yang dilakukan Al Ettifaq. Mereka bermain dengan seluruh kartu ofensifnya dan memanfaatkan kesalahan kami."

Terkait pertanyaan mengenai pengaruh tekanan jadwal pertandingan terhadap Al Qadsiah, Rodgers membela para pemainnya dengan mengatakan: "Kami memainkan pertandingan-pertandingan besar, khususnya melawan Al Ahli, dan di dalamnya ada upaya fisik yang besar, dan para pemain telah memberikan apa yang mereka miliki."

Mantan pelatih Liverpool dan Celtic itu menyoroti satu sisi positif dalam susunan pemainnya yang muda, ketika ia mengatakan: "Kami memiliki rata-rata usia yang muda, dan pertandingan-pertandingan yang kuat dan gila seperti ini membantu mereka memperoleh lebih banyak pengalaman serta menghadapi tekanan menit-menit terakhir."

Rodgers menutup pembicaraannya dengan pesan optimisme kepada para pendukung Al Qadsiah kendati kecewa dengan hasil imbang, seraya menegaskan bahwa perjalanan masih di awal: "Waktu masih panjang, dan seiring berjalannya musim kami akan menjadi lebih baik, dan kami belajar dari kesalahan-kesalahan ini agar tidak terulang."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"



Dengan hasil imbang ini, Al Qadsiah menambah koleksi poinnya menjadi 16 di posisi kedua di belakang Al Ittihad yang memuncaki klasemen dengan 17 poin, sehingga kehilangan peluang untuk sendirian memuncaki Liga Roshn.