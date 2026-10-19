Pelatih Brasil asal Al-Feiha, Fabio Carille, melepaskan kritik tajam kepada perangkat wasit laga timnya menghadapi Al-Ahli Saudi, setelah menelan kekalahan 2-3 pada Senin malam, dalam lanjutan pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi. Ia memprotes keputusan wasit yang memperpanjang waktu tambahan pada babak pertama, yang diwarnai dengan gol kontroversial Al-Ahli.

Bintang Al-Ahli asal Ukraina, Artem Bondarenko, mencetak gol pertama pada menit ketiga babak tambahan waktu di akhir babak pertama, padahal wasit hanya menetapkan dua menit tambahan, sehingga memicu polemik.

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Carille menyatakan keheranannya atas penambahan satu menit lagi pada waktu tambahan, setelah sebelumnya wasit menetapkan dua menit, seraya menegaskan bahwa tim pelatih Al-Feiha tidak mengetahui perpanjangan tersebut. Hal itulah yang mendorongnya untuk berbicara dengan wasit seusai pertandingan, terlebih gol itu datang pada momen yang ia anggap berpengaruh terhadap jalannya laga.

Pelatih Al-Feiha itu berkata dalam konferensi pers seusai pertandingan: "Saya menanyakan kepada wasit mengapa ia menambah satu menit pada waktu tambahan di penghujung babak pertama, yang dari sanalah gol Al-Ahli tercipta, dan ia mengatakan bahwa ia menambah satu menit atas kesepakatan dengan wasit keempat. Sementara kami sebagai tim pelatih tidak mengetahui hal ini, dan saya heran dengan apa yang terjadi."

Protes Carille tidak berhenti pada insiden perwasitan, sebab ia menegaskan bahwa timnya mampu meraih hasil yang lebih baik, sembari menunjuk pada peluang-peluang yang disia-siakan para pemainnya selama babak pertama. Di sisi lain, ia menilai Al-Ahli tidak terlalu membahayakan gawang timnya sebelum mencetak gol.

Pelatih Brasil itu menambahkan bahwa Al-Feiha memiliki peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan hasil pertandingan, dengan menganggap bahwa timnya tidak memperoleh hasil yang layak sesuai dengan penampilan yang mereka tunjukkan pada beberapa periode pertandingan, meski Al-Ahli berhasil memaksimalkan peluangnya dan membawa pulang tiga poin.

Gol yang sangat terlambat itu menyulut polemik luas seusai pertandingan, terutama karena gol tersebut tercipta setelah melewati dua menit waktu tambahan yang diumumkan. Sementara itu, mantan wasit internasional Saad Al-Kathiri, analis perwasitan di surat kabar "Al-Jazirah", menegaskan keabsahan keputusan pengesahan gol tersebut, dengan menjelaskan bahwa waktu yang diumumkan merupakan batas minimum dan wasit boleh memperpanjangnya.

Dengan demikian, pandangan terbagi antara protes Carille atas tidak diberitahukannya tim pelatihnya mengenai perpanjangan waktu, dan pendapat pakar perwasitan yang mendukung keputusan wasit mengesahkan gol Al-Ahli.



