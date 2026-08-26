Pelatih Al Ahli Saudi asal Belanda, Marino Pusic, mengatakan bahwa alat pelaksanaan dalam permainan lebih penting daripada ide, sembari memuji para pemainnya karena menerapkan apa yang telah mereka latih selama laga melawan Auckland.

Al Ahli menang 1-0 atas klub Selandia Baru, Auckland FC, pada Rabu malam di Jeddah, dalam laga pertama Piala Interkontinental Klub, dan lolos untuk menghadapi klub Afrika Selatan, Sundowns, dalam laga penentuan juara Piala Afrika serta Asia dan Pasifik.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, yang dimuat surat kabar "Arriyadiyah", pelatih asal Belanda itu menyatakan: "Para pemain menjalankan segala hal yang telah mereka latih, mereka kini berada dalam kondisi yang baik, dan ide dalam sepak bola bukanlah segalanya, tetapi yang terpenting adalah alat, dan kami memiliki alat yang tepat untuk menerapkan taktik apa pun."

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Menjawab pertanyaan tentang perekrutan musim panas, ia menjawab: "Saya sangat senang dengan semua pemain hari ini, kami tidak yakin dengan masa depan, tetapi saya senang dengan mereka yang saat ini ada bersama saya."

Pusic menyebutkan bahwa timnya tidak tampil dengan level yang diharapkan pada babak pertama laga melawan Auckland, dan berkata: "Mendy menyelamatkan kami dalam lebih dari satu peluang."

Ia melanjutkan: "Pada babak kedua kami tampil lebih baik dan layak menang, semua orang tampil dengan level yang istimewa, mereka menyerang dan bertahan sebagai satu tim."

Pelatih itu menyoroti perbedaan performa antara Auckland dan tim-tim Liga Roshn Saudi, serta menjelaskan bahwa ia membentuk gambaran umum sebelum pertandingan dan tidak menyisakan ruang untuk kebetulan, sembari memberikan para pemainnya keleluasaan mengambil sejumlah keputusan selama jalannya pertandingan.

Ketika ditanya soal kemarahan bek asal Turki, Merih Demiral, saat digantikan, pelatih asal Belanda itu menyatakan: "Tidak ada masalah apa pun dalam pergantian pemain, hanya kesalahpahaman."

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