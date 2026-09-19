Pelatih Al-Ahli Saudi asal Belanda, Marino Pusic, mengungkapkan kekecewaannya atas hasil pertandingan, seraya menegaskan bahwa "Al-Raqi" menyia-nyiakan banyak peluang yang seharusnya bisa mengubah jalannya laga, dan menilai bahwa kegagalan memanfaatkan peluang tersebut memberi Sundowns kesempatan untuk bangkit dan meraih kemenangan.

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Al-Ahli kalah dari Sundowns dengan skor 1-2 pada Sabtu malam ini, dalam ajang kompetisi Piala Interkontinental Antarklub.

Pelatih Al-Ahli mengatakan dalam pernyataan televisi seusai pertandingan: "Saya sedih dengan hasil ini. Kami menyia-nyiakan banyak peluang di babak pertama dan kedua, dan inilah sepak bola. Jika Anda tidak memanfaatkan peluang, Anda memberi lawan kesempatan untuk mencetak gol, dan itulah yang terjadi."

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Ia menambahkan: "Setiap orang yang menyaksikan pertandingan bisa melihat bahwa kami tidak layak kalah, tetapi saya sangat bangga dengan kerja keras yang telah ditunjukkan oleh tim."

Pernyataan ini menempatkan Pusic di bawah tekanan yang semakin besar, setelah Al-Ahli keluar dari pertandingan dengan kekalahan meskipun memiliki peluang yang datang menghampiri, di saat sejumlah bintang sepak bola Saudi terdahulu menilai bahwa masalahnya bukan hanya pada peluang yang terbuang, melainkan pada cara pelatih mengelola babak kedua dan intervensi taktisnya.