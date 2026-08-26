Pelatih Al Ahli: Mendy menyelamatkan kami, dan ini jawaban saya soal "kemarahan Demiral"

Pelatih Belanda, Marino Pusic, direktur teknik Al Ahli Saudi, mengatakan bahwa perangkat eksekusi dalam permainan lebih penting daripada ide, sembari memuji para pemainnya karena menerapkan apa yang telah mereka latih selama pertandingan melawan Auckland.

Al Ahli menang 1-0 atas klub Selandia Baru, Auckland FC, pada Rabu malam di Jeddah, dalam laga perdana Piala Antarbenua Antarklub, dan lolos untuk menghadapi klub Afrika Selatan, Sundowns, dalam pertandingan penentuan juara Piala Afrika, Asia, dan Pasifik.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan yang dimuat surat kabar "Arriyadiyah", pelatih Belanda itu menyatakan: "Para pemain menerapkan semua yang telah mereka latih, mereka kini berada dalam kondisi yang baik, dan ide dalam sepak bola bukanlah segalanya, tetapi yang terpenting adalah perangkatnya, dan kami memiliki perangkat yang tepat untuk menerapkan taktik apa pun."

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Menjawab pertanyaan seputar rekrutan musim panas, ia menjawab: "Saya sangat senang dengan semua pemain hari ini, kami tidak yakin akan masa depan, tetapi saya senang dengan mereka yang ada bersama saya saat ini."

Pusic menunjukkan bahwa timnya tidak tampil dengan level yang diharapkan pada babak pertama pertandingan melawan Auckland, dan mengatakan: "Mendy menyelamatkan kami dalam lebih dari satu bola."

Ia melanjutkan: "Pada babak kedua kami tampil lebih baik dan layak menang, semua orang tampil dengan level yang istimewa, mereka menyerang dan bertahan sebagai satu tim."

Pelatih itu menyoroti perbedaan penampilan antara Auckland dan tim-tim Liga Roshn Saudi, serta menjelaskan bahwa ia membentuk gambaran umum sebelum pertandingan dan tidak menyisakan ruang bagi kebetulan, serta membiarkan para pemainnya mengambil beberapa keputusan selama jalannya pertandingan.

Ketika ditanya tentang kemarahan bek Turki, Merih Demiral, saat digantikan, pelatih Belanda itu menyatakan: "Tidak ada masalah apa pun dalam pergantian pemain, hanya sebuah kesalahpahaman."

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