Legenda Manchester United, Wes Brown, memprediksi masa depan Marcus Rashford di tengah kabar dirinya semakin dekat untuk meninggalkan Manchester United.

Rashford, yang berusia 28 tahun, kehilangan tempatnya di Manchester United pada 2025 ketika ia dicoret dari skuad tim pada hari pertandingan sebelum menjalani dua periode peminjaman yang sukses bersama Aston Villa dan Barcelona.

Penyerang serba bisa itu dan Barcelona ingin merampungkan transfer permanen musim panas ini, tetapi sang juara Spanyol tidak membayar nilai klausul pembelian. Dengan demikian, pemain internasional Inggris tersebut tetap berada dalam skuad Manchester United, tetapi masa depannya masih belum pasti.

Kendati demikian, Brown, yang berusia 46 tahun, menegaskan bahwa Rashford akan menjadi tambahan yang hebat setelah periode penampilan gemilangnya bersama Barcelona musim lalu serta penampilannya di Piala Dunia bersama Timnas Inggris musim panas ini.

Mantan bek itu memperkirakan bahwa pelatih Manchester United, Michael Carrick, akan menyambutnya dengan sangat hangat.

Legenda Manchester United itu juga yakin bahwa klub dan Rashford dapat memperbaiki keadaan setelah perselisihan yang terjadi pada era pelatih sebelumnya, Ruben Amorim.

Brown berkata kepada surat kabar "The Sun": "Saya yakin Michael Carrick akan menyambut kepulangannya karena hal itu memberinya opsi lain. Dan jika ia bisa tampil musim ini, itu akan sangat bermanfaat."

Ia melanjutkan: "Saya masih belum yakin apa yang akan terjadi, tetapi saya rasa jika keputusan itu hanya bergantung pada Michael, pemain itu pasti akan kembali. Jelas bahwa Marcus tentu ingin bertahan di Barcelona."

Ia menambahkan: "Mereka menempuh jalan lain, jadi saya tidak yakin dengan opsi-opsi lain yang benar-benar tersedia. Bagi saya, waktunya selalu tepat."

Legenda United itu melanjutkan: "Perselisihan antara orang-orang selalu terjadi, tetapi dalam sepak bola, hubungan selalu bisa dipulihkan kembali. Begitulah sifatnya. Saya rasa kehadiran Michael di sini musim depan akan menjadi motivasi baginya."

Ia berkata: "Ia menerima gaji dalam jumlah besar, jadi saya rasa itulah satu-satunya poin yang mungkin membuat kepindahan menjadi lebih sulit."

Ia melanjutkan: "Ia pemain hebat. Penampilannya di Piala Dunia juga menunjukkan hal itu. Ini adalah keputusan yang harus diambil semua pihak dalam waktu yang sangat dekat."

Perlu disebutkan bahwa laporan pers Italia menyatakan bahwa nama Marcus Rashford muncul dalam pembicaraan yang tengah berlangsung antara Roma dan Manchester United terkait kepindahan gelandang asal Prancis, Manu Koné, ke klub Inggris tersebut.