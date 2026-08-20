"Hanya Lionel Messi yang pernah mencetak lebih banyak gol dalam satu musim daripada Harry Kane. Anda telah memenangkan Sepatu Emas, menjadi pencetak gol terbanyak untuk Inggris di Piala Dunia. Siapa lagi yang seharusnya memenangkan Ballon d'Or? Siapa lagi selain Harry?", kata Ferdinand dalam tayangan video untuk menghormati bintang Bayern itu pada penghargaan Rabu malam sebagai pencetak gol terbaik Eropa.

Penghargaan bergengsi itu akan diberikan pada 26 Oktober di London. Kane saat ini dianggap sebagai favorit, tetapi kembali bersikap rendah hati setelah penghargaan tersebut. "Tentu saja akan fantastis jika itu terwujud. Tapi itu tidak berada dalam kendali saya. Masih akan ada banyak perdebatan. Tapi pada akhirnya musim lalu saya telah melakukan semua yang bisa saya lakukan - itu sejauh ini adalah musim terbaik saya," kata teladan profesional FC Bayern yang berusia 33 tahun itu.

Karena itu, bos Bayern Jan-Christian Dreesen juga tidak memiliki dua pendapat: "Dia adalah pemain yang sempurna. Dia menjalani musim yang luar biasa, dia bersinar di setiap panggung di dunia ini." Penyerang itu mencetak 61 gol dalam 51 laga kompetitif untuk Bayern, termasuk tim nasional jumlahnya bahkan mencapai 73 gol.

Harry Kane menolak perbandingan dengan Messi dan Ronaldo

Bagi Kane, ini menjadi dorongan untuk bulan-bulan mendatang juga. "Semoga tahun depan jumlahnya lebih banyak lagi. Selama Anda tidak menjadi lebih lambat dan tidak menunjukkan tanda-tanda ke arah itu, Anda hanya harus terus mendorong diri sendiri - dan segalanya mungkin. Selalu ada sesuatu yang bisa ditingkatkan," katanya, lalu menambahkan sambil tersenyum: "Pelatih juga akan menjelaskan itu kepada saya besok di lapangan latihan. Karena dari sudut pandangnya saya terlalu banyak dipuji di sini."

Namun, Kane tidak ingin membuat perbandingan dengan legenda Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo: "Itu bukan sesuatu yang seharusnya saya nilai, itu harus dinilai oleh orang lain. Ronaldo dan Messi bagi saya adalah dua dari pemain terbesar sepanjang masa. Mereka menggeser batasan dari tahun ke tahun."