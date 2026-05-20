Pelatih Ajax, Óscar García, menyampaikan kabar buruk menjelang laga krusial melawan FC Groningen

Ajax harus menghadapi FC Groningen pada Kamis malam tanpa Josip Sutalo, Ko Itakura, dan Takehiro Tomiyasu. Hal itu diumumkan oleh pelatih asal Spanyol tersebut dalam konferensi pers menjelang laga play-off melawan FC Groningen.

Kamis malam, Ajax dan FC Groningen akan bertanding pukul 18.45 di Kras Stadion, markas FC Volendam. Tim peringkat lima dan sembilan VriendenLoterij Eredivisie ini akan saling berhadapan di semifinal babak play-off untuk lolos ke Liga Konferensi.

Namun, García harus memutar otak di Volendam, terutama di lini belakang karena ia kehilangan tiga pemain. Menurut pelatih sementara tersebut, ketiga pemain ini mengalami penurunan performa dan tidak dapat diturunkan pada Kamis malam.

Dengan absennya mereka, muncul pertanyaan apakah hal ini ada hubungannya dengan Piala Dunia yang semakin dekat. Ketiga pemain tersebut memang telah dipanggil untuk turnamen final musim panas ini.

Namun, García tidak mau tahu soal itu. "Saya tidak percaya pada statistik ini. Mungkin ini hanya kebetulan bahwa justru para pemain ini yang mengalami cedera saat ini," kata pelatih asal Spanyol tersebut.

Meskipun banyak pemain yang absen, García tetap menatap pertandingan ini dengan optimisme. "Kami masih memiliki peluang untuk lolos ke kompetisi Eropa. Peluang ini tidak boleh disia-siakan," ujarnya.

Tugasnya kepada para pemain jelas, begitu pula ambisinya. "Saya juga telah mengatakan kepada para pemain bahwa bermain untuk Ajax adalah sebuah kehormatan dan banyak orang yang ingin berada di posisi mereka. Conference League juga bisa menjadi kompetisi yang sangat menarik bagi Ajax, di mana tim ini bisa bersaing untuk meraih gelar juara. Motivasi tidak boleh menjadi masalah," tutup pelatih sementara tersebut.