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Pelatih Ajax Míchel Sanchez menyayangkan larangan kehadiran suporter tim tamu dalam De Klassieker pada Minggu, seperti yang ia sampaikan dalam konferensi pers setelah laga Ajax melawan FC Thun (4-0).

Ajax tidak mengalami kesulitan menghadapi FC Thun di Johan Cruijff ArenA pada Kamis malam. Rayane Bounida membuka skor sejak awal, sebelum Ajax menambah keunggulan lewat Marcos Leonardo, Bounida untuk kedua kalinya, dan Steven Berghuis.

Seusai pertandingan, Míchel ditanya dalam konferensi pers tentang tidak adanya suporter tim tamu dalam De Klassieker.

Sejak 2009, suporter tim tamu dilarang menghadiri De Klassieker. Wali kota Amsterdam dan Rotterdam saat itu, Job Cohen dan Ahmed Aboutaleb, mengambil keputusan tersebut setelah kerusuhan dalam De Klassieker yang berujung pada konfrontasi di Amsterdam.

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“Saya tidak suka suporter dilarang hadir di tribun tim tamu,” kata Míchel Sanchez pada Kamis malam.

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“Menurut saya, sangat penting agar semua orang boleh menghadiri pertandingan. Ini sangat disayangkan dan merupakan sesuatu yang mengejutkan saya,” lanjutnya.

Ia tidak berhenti di situ. “Saya tahu suporter kami akan hadir dalam sesi latihan terakhir, tetapi saya benar-benar sedih karena mereka tidak boleh berada di stadion. Kenyataan bahwa kami tidak bisa memanfaatkan kehadiran mereka benar-benar mengejutkan saya,” tegas pelatih asal Spanyol itu sekali lagi.

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Ajax akan menghadapi rival bebuyutan mereka, Feyenoord, di De Kuip pada Minggu. Pertandingan dimulai pukul 14.30.