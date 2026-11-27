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Pelatih Ajax Míchel Sanchez menyayangkan larangan bagi suporter tim tamu untuk hadir dalam De Klassieker pada Minggu. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers seusai laga Ajax melawan FC Thun (4-0).

Ajax menang mudah atas FC Thun di Johan Cruijff ArenA pada Kamis malam. Rayane Bounida membuka keunggulan sejak awal, sebelum Ajax menambah gol melalui Marcos Leonardo, Bounida untuk kedua kalinya, dan Steven Berghuis.

Seusai laga, Míchel ditanya dalam konferensi pers tentang tidak adanya suporter tim tamu di De Klassieker.

Sejak 2009, suporter tim tamu tidak diizinkan hadir di De Klassieker. Wali kota Amsterdam dan Rotterdam saat itu, Job Cohen dan Ahmed Aboutaleb, mengambil keputusan tersebut setelah kerusuhan dalam De Klassieker yang berujung pada bentrokan di Amsterdam.

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"Saya tidak suka suporter tidak diizinkan berada di tribune tim tamu," kata Míchel Sanchez pada Kamis malam.

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"Menurut saya, sangat penting agar semua orang boleh hadir dalam sebuah pertandingan. Ini sangat disayangkan dan merupakan sesuatu yang mengejutkan saya," lanjutnya.

Ia belum selesai. "Saya tahu suporter kami akan hadir dalam sesi latihan terakhir, tetapi saya benar-benar sakit hati karena mereka tidak boleh berada di stadion. Tidak bisa memanfaatkan kehadiran mereka benar-benar mengejutkan saya," tegas pria Spanyol itu sekali lagi.

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Ajax akan menghadapi rival bebuyutannya, Feyenoord, di De Kuip pada Minggu. Pertandingan dimulai pukul 14.30.