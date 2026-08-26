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Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Pelatih Ajax, Míchel, secara mengejutkan jujur soal calon rekrutan potensial: "Dia sangat cocok dengan kami"

Ajax

Pelatih Ajax Míchel Sánchez memberikan respons terhadap rumor soal Viktor Tsygankov dalam sesi pers jelang Ajax vs FC Sion.

Penyerang Ukraina itu kerap dikaitkan dengan kepindahan ke Ajax. Menurut De Telegraaf, Ajax akan membayar sedikit kurang dari lima juta euro untuk pemain sayap tersebut.

Tsygankov dan Míchel saling mengenal dari masa kebersamaan mereka di Girona, klub tempat sang pemain hingga kini masih terikat kontrak. Dalam sesi pers itu, Míchel ditanya soal kemungkinan kedatangan Tsygankov.

“Dia adalah pemain yang sangat bagus dengan etos kerja yang luar biasa. Dia bisa menjadi tambahan yang sangat besar bagi kami sebagai tim,” ujarnya mengawali.

“Dia akan mudah beradaptasi dan bisa menyelesaikan peluang dengan baik. Selain itu, dia juga pemain yang kuat dengan kemampuan menusuk ke depan yang besar,” tutup manajer asal Spanyol itu tentang mantan anak asuhnya.

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