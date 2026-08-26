Pelatih Ajax Míchel secara mencolok jujur soal kemungkinan rekrutan baru: "Dia cocok dengan kami"

Pelatih Ajax Míchel Sánchez merespons rumor soal Viktor Tsygankov dalam sesi pers jelang Ajax vs FC Sion.

Penyerang Ukraina itu kerap dikaitkan dengan transfer ke Ajax. Menurut De Telegraaf, Ajax akan membayar sedikit kurang dari lima juta euro untuk winger tersebut.

Tsygankov dan Míchel saling mengenal dari kebersamaan mereka di Girona, tempat sang pemain hingga kini masih terikat kontrak. Dalam sesi pers itu, Míchel ditanya soal kemungkinan kedatangan Tsygankov.

"Dia adalah pemain yang sangat bagus dengan etos kerja yang luar biasa. Dia bisa menjadi tambahan yang sangat besar bagi kami sebagai tim," ujarnya mengawali.

"Dia akan mudah beradaptasi dan mampu menuntaskan peluang dengan baik. Selain itu, dia juga pemain yang kuat dengan penetrasi yang bagus," tutup manajer asal Spanyol itu tentang mantan anak asuhnya.

Pernyataan Míchel ini menarik perhatian, mengingat para pelatih hampir tidak pernah berbicara tentang pemain yang masih terikat kontrak dengan klub lain.