Marcos Leonardo sejauh ini belum mampu memberi dampak berarti sejak kedatangannya ke Ajax. Penyerang Brasil itu menampilkan kesan yang kurang meyakinkan di depan gawang, baik pada Kamis di Conference League melawan Shelbourne FC maupun pada babak sebelumnya kontra FK Vojvodina. Selain itu, seperti dikonfirmasi pelatih Míchel Sánchez, ia memang belum bugar.

Leonardo yang berusia 23 tahun didatangkan dari Al-Hilal ke Ajax dengan nilai nyaris €20 juta, tetapi peluang yang sejauh ini ia dapatkan hampir selalu diselesaikannya dengan kurang baik. Selain itu, ia juga memang belum bugar. Analis Ronald de Boer sudah melihat hal itu dan menilai bahwa ia setidaknya harus menurunkan tiga kilogram berat badan.

Reporter Ziggo Sport Sam van Royen mengatakan dalam wawancaranya setelah kemenangan 3-1 atas Shelbourne bahwa Leonardo "sedikit kurang beruntung dalam penyelesaian akhir dan juga tidak terlihat seratus persen bugar." "Saya setuju dengan Anda," kata Míchel dengan kejujuran yang cukup mencolok. "Kami harus berlatih bersamanya dan dia harus terus meningkatkan level kebugarannya."

Meski begitu, Míchel juga melihat ada keadaan yang meringankan. "Itu normal, karena dia datang dua pekan lalu (tiga pekan, red.). Kami bermain setiap tiga hari dan dia belum cukup banyak berlatih untuk berkembang. Saya berharap Leo pekan depan menjadi Leo yang berbeda."

"Seorang Leo yang punya lebih banyak energi, yang bisa membantu kami melangkah maju dengan penampilan bagus," ujar Míchel, yang tampaknya memberi isyarat soal kemungkinan tempat di starting XI untuk Leonardo pekan depan di Tolka Park, Irlandia. Setelah itu, Ajax berpotensi menghadapi FC Noah atau FC Sion (2-2) di babak play-off.

Menjadi pertanyaan apakah Míchel siap kembali memberi kepercayaan kepada Leonardo pada Minggu, saat Ajax membuka musim Eredivisie mereka melawan PEC Zwolle. Kasper Dolberg tampil sebagai starter dalam laga-laga resmi musim ini, meski ada perkiraan bahwa striker Denmark itu dalam waktu dekat akan mengakhiri periode keduanya di Johan Cruijff ArenA.

Bisa jadi Míchel memilih Tolu Arokodare di Zwolle. Penyerang Nigeria itu, yang dipinjam dari Wolverhampton Wanderers dengan opsi pembelian, secara mengejutkan tidak dimainkan saat melawan Shelbourne pada Kamis. Dalam laga uji coba kontra FC Volendam akhir pekan lalu, penyerang jangkung tersebut, berbeda dengan Leonardo, justru menampilkan kesan yang sangat baik.