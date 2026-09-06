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Rian Rosendaal

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Pelatih Ajax, Míchel, menjelaskan mengapa Tolu harus digantikan oleh Dolberg setelah satu jam pertandingan

Ajax

Tolu Arokodare mencetak gol saat melawan PSV pada Sabtu, tetapi tidak berada di lapangan selama 90 menit di Johan Cruijff ArenA. Pelatih Ajax, Míchel, menjelaskan kepada ESPN mengapa penyerang jangkung itu ditarik keluar setelah satu jam dan digantikan oleh Kasper Dolberg.

"Karena kekurangan energi," jelas pelatih asal Spanyol itu seusai laga mengenai ditariknya Tolu pada saat Ajax tertinggal 1-2 dalam big match Eredivisie. 

"Tolu adalah pemain yang sama-sama kami dukung. Mungkin dia tidak mencapai level terbaiknya. Kami membutuhkan kaki-kaki segar untuk memberi tekanan dan untuk mencoba mencari ruang di belakang. Itu yang kemudian saya coba dengan Leonardo dan Dolberg. Menurut saya, mereka adalah dua pesepakbola yang hebat," tambah Míchel dalam analisisnya soal Ajax - PSV.

Míchel mencoba membuat perbedaan dengan membiarkan para pemainnya mencari ruang di belakang saat menghadapi bek-bek tengah PSV. "Hari ini (Sabtu, red.) itu tidak berhasil. Tetapi pergantian pemain dimaksudkan agar tim bisa terus berjuang seratus persen. Itulah sebabnya kami melakukannya."

Pelatih Ajax itu ingin Tolu benar-benar berfungsi sebagai target man sejak awal. "Dia harus membuat kami mampu menahan bola, sehingga kami bisa bermain sebagai tim. Tetapi aksi-aksi awalnya tidak membuat saya puas."

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"Saya selalu sangat bersemangat, dan dia juga. Dari pinggir lapangan kami melihat semuanya jauh lebih jelas. Saya meminta Tolu untuk menunjukkan lebih banyak ketegasan dan energi dalam aksinya," ujar pelatih yang kalah itu.

Dolberg pada akhirnya juga tidak bisa membuat perbedaan pada fase akhir laga. PSV mencetak satu gol lagi pada masa injury time dan meninggalkan Amsterdam dengan kemenangan 1-3. 

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