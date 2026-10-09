Pelatih Ajax Míchel mengalami masalah besar di lini belakang: tiga pemain tidak bisa diturunkan melawan NEC

Ajax tidak bisa diperkuat Anton Gaaei, Caio Henrique, Steven Berghuis, Kasper Dolberg, dan Daley Blind pada Sabtu mendatang, demikian disampaikan pelatih Míchel dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan NEC.

Absennya Dolberg tentu bukan hal yang mengejutkan. Penyerang asal Denmark itu mengalami robek ligamen lutut saat membela tim nasional pekan lalu dan telah menjalani operasi. Kondisinya baik, tetapi ia tidak akan bermain lagi pada musim ini.

Menurut Míchel, Berghuis “merasakan gangguan dari cedera lamanya”. Penyerang Ajax itu musim lalu juga sudah harus melewatkan banyak pertandingan karena cedera punggung.

Cedera punggung juga menjadi alasan Daley Blind saat ini masih menepi. Bek tersebut sudah berminggu-minggu tidak bisa dimainkan untuk Ajax, tetapi ia sedang dalam proses pemulihan, kata manajer klub Amsterdam itu.

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Gaaei juga tidak akan bermain untuk Ajax pada Sabtu. Bek kanan asal Denmark itu mengalami masalah pada lututnya. Apa sebenarnya yang terjadi, manajer asal Spanyol itu juga belum tahu secara pasti. “Ini membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.”

Caio Henrique sendiri mengalami masalah pada pahanya. Bek kiri yang didatangkan musim panas lalu dari AS Monaco dengan nilai transfer sepuluh juta euro itu sebelumnya masih sempat bermain sebagai pemain pengganti selama dua puluh menit saat melawan Excelsior (2-2), sebelum jeda internasional.

Míchel juga membawa kabar baik soal Aaron Bouwman. Bek muda itu sempat absen karena cedera tulang rusuk setelah benturan dengan Ruben van Bommel dalam duel melawan PSV (1-3), tetapi kini sudah pulih sepenuhnya. Simon Andringa dan Yves Bissouma juga siap dimainkan.