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Ajax menghadapi laga penting di Liga Konferensi dan Eredivisie pekan ini, melawan FC Thun dan Feyenoord. Dalam konferensi pers Rabu, pelatih Míchel Sánchez memastikan Julian Brandt dan Anton Gaaei tidak akan menjadi starter di kedua laga tersebut.

Brandt mengalami cedera saat menghadapi AZ pada akhir Oktober dan akibatnya absen melawan FC Midtjylland serta FC Twente. Ia kemudian kembali bermain saat laga melawan ADO Den Haag menyisakan 20 menit pada Minggu pekan lalu. Gaaei mengalami cedera saat bersama tim nasional Denmark pada awal Oktober dan, seperti Brandt, kembali bermain melawan ADO.

Selain itu, sempat ada ketidakpastian mengenai kiper Marc ter Stegen. Pemain tim nasional Jerman itu secara mengejutkan memulai laga melawan ADO dari bangku cadangan. Ter Stegen kembali dari jeda internasional dalam kondisi belum sepenuhnya bugar, sehingga Míchel memutuskan memberi Maarten Paes kesempatan menjaga gawang. Kini Ter Stegen tampaknya sudah kembali bugar sepenuhnya.

"Untuk Julian dan Anton, saya rasa mereka tidak bisa bermain dua kali selama 90 menit dalam rentang waktu sesingkat itu," kata Míchel dalam konferensi pers, seperti dikutip De Telegraaf. "Untuk Marc ter Stegen, itu memungkinkan. Kami akan melihat apa yang terbaik bagi tim, baik untuk besok (Kamis, red.) maupun Minggu."

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Bagaimanapun, lini tengah akan mengalami perubahan akibat cedera Jorthy Mokio. Pemain asal Kongo itu mengalami patah tulang fibula saat melawan ADO dan harus menepi sekitar empat bulan. "Tentu saja ini kehilangan besar, terutama karena ia memiliki kualitas khusus yang sesuai dengan apa yang kami inginkan," ujar Míchel.

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"Namun, kami memiliki cukup pemain dalam skuad untuk menemukan berbagai solusi." Sofyan Amrabat, yang baru pulih dari cedera pangkal paha, kemungkinan akan kembali menjadi starter. Nordin Amrabat mengatakan dalam acara Rondo pada Senin bahwa adiknya akan menjadi starter pada Kamis dan "dalam keadaan normal juga pada Minggu". Yves Bissouma tidak memenuhi syarat untuk bermain melawan Thun.

Ajax berpeluang mengambil langkah besar di Liga Konferensi. Setelah awal yang buruk, tim asal Amsterdam itu mengumpulkan enam poin dari tiga pertandingan. Kemenangan berikutnya akan membawa mereka jauh lebih dekat ke posisi delapan besar. Jika Ajax masuk delapan besar setelah enam pertandingan, mereka dapat melewati babak perantara kompetisi Eropa tersebut.

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Juara bertahan liga Swiss, Thun, saat ini berada di posisi kesembilan dari 12 tim di negaranya. Di Eropa, keadaan mereka relatif tidak jauh lebih baik, dengan tiga poin dan posisi ke-20. Meski demikian, Míchel menilai, "Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka banyak kebobolan, tetapi juga banyak mencetak gol." Di liga, Thun mencetak 29 gol dan kebobolan 40 kali.

Terakhir, Míchel juga membahas Feyenoord. Tim asal Rotterdam itu kalah 0-1 dari FC Porto di Liga Champions pada Rabu dan kini sudah tujuh pertandingan tanpa kemenangan. "Ya, saya menonton pertandingan itu kemarin," kata Míchel kepada De Telegraaf. "Menurut saya, Feyenoord bermain sangat bagus."

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"Menurut saya, mereka tidak pantas kalah. Itulah kenyataannya. Mereka punya dua hari tambahan untuk beristirahat atau bersiap menjelang Minggu, itu benar. Namun, dalam pertandingan seperti ini, mentalitas jauh lebih penting daripada aspek fisik. Ini akan menjadi pertandingan dengan tekanan dan intensitas tinggi," ujar Míchel.