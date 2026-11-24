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Pelatih kepala AC Milan Ruben Amorim membantah kemungkinan merekrut bek andalan Goncalo Inacio dari mantan klubnya. Meski kapten Sporting CP itu terus dikaitkan dengan kepindahan besar ke San Siro, pelatih asal Portugal tersebut menegaskan bahwa pilihan bek yang dimilikinya saat ini sudah memadai.

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Amorim bantah kabar reuni dengan pemain Sporting

Pelatih Milan yang baru ditunjuk itu segera membantah laporan bahwa ia ingin membawa Inacio ke Serie A pada bursa transfer Januari mendatang. Spekulasi sempat merebak bahwa Amorim akan memanfaatkan hubungan yang telah terjalin dengan bek tengah berusia 25 tahun itu untuk memperkuat lini belakang Milan, terutama mengingat reputasi sang pemain sebagai salah satu bek muda paling konsisten di Eropa.

Meski memuji pemain yang berkembang di bawah asuhannya selama masa suksesnya di Lisbon itu, Amorim menegaskan bahwa mendatangkan kapten Sporting tersebut pada pertengahan musim sama sekali tidak masuk agenda Milan pada tahap ini. "Tidak, itu tidak benar. Goncalo tidak akan datang," kata Amorim kepada Sport TV, seperti dikutip oleh O Jogo. "Dia pemain hebat, saya senang pernah bekerja dengannya. Kami punya [Strahinja] Pavlovic dan [Sankhoun] Diawara, pemain muda yang datang dari divisi kedua Prancis tetapi tampil baik. Kami harus melangkah maju dan memikirkan pemain lain untuk posisi lain."

Kendala finansial dan status kontrak

Mendapatkan tanda tangan Inacio sejak awal akan menjadi urusan finansial yang rumit bagi klub mana pun yang meminatinya. Pemain timnas Portugal itu saat ini terikat kontrak dengan Sporting hingga 2030, dan klub mana pun yang ingin merekrutnya tanpa melalui negosiasi kemungkinan harus mengaktifkan klausul pelepasannya yang bernilai €60 juta. Nilai yang tinggi itu membuat Sporting berada dalam posisi kuat untuk mempertahankan kaptennya, kecuali ada tawaran yang sangat besar.

Sejauh musim ini, Inacio terus menunjukkan alasan dirinya begitu dihargai, dengan mencatatkan 15 penampilan dan satu gol untuk Sporting CP. Penampilannya yang konsisten di jantung pertahanan membantu Sporting tetap kompetitif di ajang domestik dan Eropa. Bagi Milan, mengeluarkan dana sebesar itu untuk seorang bek ketika Amorim sudah menyatakan puas dengan pemain yang dimilikinya akan menjadi penyimpangan dari strategi perekrutan disiplin yang diutamakan pemilik klub.

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Pendekatan strategis Milan untuk Januari

Meski transfer Inacio tampaknya tidak akan terjadi, Milan diperkirakan tetap aktif pada bursa transfer musim dingin untuk memperkuat skuad menghadapi paruh kedua musim. Namun, alih-alih melakukan perekrutan secara tergesa-gesa, jajaran petinggi klub berfokus pada penambahan pemain yang diperhitungkan dengan matang. Pendiri RedBird, Gerry Cardinale, baru-baru ini menegaskan bahwa setiap langkah akan diambil dengan tujuan yang jelas.

"Anda harus disiplin. Anda tidak bisa begitu saja melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Satu hal yang akan terjadi selama saya menjadi pemilik adalah setiap kali kami masuk ke bursa transfer, kami akan berusaha untuk menang. Itulah prinsipnya. Itulah prinsip yang saya sampaikan pada awal tahun ini. Jadi, jika kami mengambil langkah pada bursa transfer mana pun, Januari atau Juni, langkah itu akan berarti," ujar Cardinale mengenai rumitnya transfer pada musim dingin.

Milan bersiap menunjuk kepala divisi sepak bola baru

Menjelang bursa transfer musim dingin, fokus Milan kemungkinan akan beralih ke penguatan lini tengah atau pilihan pemain di posisi sayap. Namun, sebelum pemain baru tiba di San Siro, klub bersiap mengambil langkah besar di balik layar. Milan hampir merampungkan kesepakatan untuk mendatangkan Markus Krosche, yang akan memimpin sebagai Kepala Divisi Sepak Bola klub setelah detail akhir diselesaikan.