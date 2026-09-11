Pelatih AC Milan Rúben Amorim menciptakan momen mencolok dalam konferensi pers pada Jumat. Tepat 25 tahun setelah serangan teroris di Amerika Serikat, pria Portugal itu melontarkan perbandingan yang tidak tepat dengan pesawat.

Amorim menatap laga tandang ke markas Lazio pada Sabtu dalam sesi media tersebut dan juga membahas perkembangan timnya. "Kami harus menjadi lebih baik dalam setiap sesi latihan."

"Ini sama seperti kecelakaan pesawat," lanjut Amorim. "Dari sana Anda belajar... Ini bukan perbandingan yang bagus," sadar Amorim sambil tertawa gugup ketika menyadari hari apa itu.

"Tapi kalian mengerti maksud saya. Jika ada sesuatu yang salah, kami menyerap semua informasi dan menerapkannya dalam latihan."

Amorim kemudian juga membahas Alphadjo Cissè, yang pada musim dingin lalu masih sangat dekat dengan transfer ke PSV. Pemain Italia itu (19) memulai musim dengan luar biasa lewat dua gol dalam tiga laga pertamanya di Serie A bersama Milan.

Cissè, yang menunjukkan kelasnya antara lain lewat sepakan keras indah ke gawang Juventus, menurut media Italia memiliki peluang sangat besar untuk pertama kalinya dipanggil ke tim nasional pekan depan.

"Dia siap," kata Amorim. "Tetapi dia membutuhkan waktu untuk menjadi dewasa. Saya melihat perbedaan antara penampilannya dalam laga tandang dan di San Siro. San Siro adalah lingkungan yang sulit, jadi dia harus beradaptasi dengan semua detail kecil itu."

"Mari kita beri Cissè waktu. Jika dia berlatih dan bermain bersama tim nasional, dia tidak akan malu dan akan meminta bola. Dia siap, tetapi membutuhkan waktu untuk berkembang menjadi pemain yang bisa dia capai. Dia masih harus banyak belajar," tutur Amorim.



