Pelanggaran prinsip kesetaraan kesempatan... Iran mengajukan protes kepada FIFA menjelang laga melawan Belgia

Federasi Sepak Bola Iran mengumumkan niatnya untuk mengajukan keluhan resmi kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), sebagai bentuk protes terhadap apa yang disebutnya sebagai “pembatasan” yang dikenakan pada rombongan tim nasional selama partisipasinya di Piala Dunia 2026, dengan alasan bahwa hal tersebut berdampak negatif pada persiapan tim dan melanggar prinsip kesetaraan kesempatan antar tim nasional.

Eskalasi ini terjadi menjelang pertandingan Iran melawan Belgia yang dinantikan, yang dijadwalkan pada hari Minggu di Stadion “SoFi” di Los Angeles, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup.

Timnas Iran sebelumnya memulai perjalanan mereka di Grup 7 dengan hasil imbang 2-2 melawan Selandia Baru pada Selasa pagi lalu, dan akan menghadapi Mesir pada pertandingan penutup babak penyisihan grup pada Sabtu pagi mendatang.

Protes yang Berlanjut

Timnas Iran telah menunjukkan ketidakpuasan sejak awal turnamen, terutama setelah pihak berwenang AS menolak memberikan visa masuk kepada sejumlah anggota rombongan, sebelum krisis tersebut kembali memanas akibat masalah pengaturan perjalanan dan transportasi tim.

Menurut seorang pejabat di tim nasional Iran, tim tersebut baru diizinkan tiba di Los Angeles satu hari sebelum pertandingan pembuka melawan Selandia Baru, yang berakhir imbang 2-2, dan terpaksa meninggalkan kota tersebut segera setelah pertandingan untuk kembali ke markas utama mereka di Tijuana, Meksiko.

Pejabat tersebut menjelaskan, sebagaimana dilansir surat kabar Prancis “L’Équipe”, bahwa langkah-langkah ini “bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam kondisi persiapan di antara semua tim peserta”, sambil menyoroti bahwa hal ini dapat memengaruhi kesiapan teknis dan fisik para pemain.

Federasi Sepak Bola Iran menegaskan akan menempuh jalur resmi untuk mengajukan keluhannya kepada FIFA, sekaligus menyatakan penolakannya terhadap pembatasan yang diberlakukan terhadap pergerakan tim nasional selama turnamen.

Baca juga:

Sanksi Berat Menanti... Apa yang Akan Terjadi Jika Iran Mundur dari Piala Dunia?

Hal ini terjadi setelah pernyataan tegas yang dilontarkan oleh pelatih kepala Amir Qala-Noy pasca-pertandingan melawan Selandia Baru, saat ia menggambarkan timnas negaranya sebagai “yang paling dirugikan di antara semua tim Piala Dunia”.

Setelah berbulan-bulan ketidakpastian terkait situasi di Timur Tengah, Iran berhasil berpartisipasi dalam turnamen tersebut, namun terpaksa memindahkan kamp pelatihan utamanya ke kota Tijuana, Meksiko, alih-alih ke Amerika Serikat.

Sesuai rencana yang disusun oleh staf teknis, tim seharusnya tiba di kota-kota tuan rumah dua hari sebelum setiap pertandingan, dan berangkat keesokan harinya, dengan tujuan memastikan kondisi persiapan dan pemulihan yang optimal.

Namun, pejabat Iran menegaskan bahwa jadwal tersebut tidak dilaksanakan, karena tim hanya diizinkan tiba di Los Angeles pada malam sebelum pertandingan, sebelum diwajibkan berangkat segera setelah peluit akhir dibunyikan.

Iran mengungkapkan bahwa mereka telah meminta izin agar tim nasional dapat tiba di Los Angeles mulai hari Jumat, yaitu dua hari sebelum pertandingan melawan Belgia, guna menyesuaikan diri dengan iklim setempat dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk pertandingan yang akan digelar pada siang hari Minggu waktu setempat.

Namun, permintaan tersebut ditolak, menurut pernyataan Iran, yang mendorong federasi tersebut untuk mengajukan keluhan resmi terhadap FIFA, sebagai eskalasi baru dari krisis yang menghantui “Tim Melli” sejak dimulainya turnamen.