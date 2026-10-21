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FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTHGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Pelanggar yang lebih parah daripada Manchester City!” Chelsea dicap “pelaku kecurangan yang LEBIH PARAH” saat Simon Jordan menyerukan “kemarahan yang nyata” atas pelanggaran keuangan Chelsea

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Simon Jordan memicu perdebatan sengit setelah menyebut Chelsea sebenarnya merupakan “pelanggar yang lebih besar dan lebih buruk” daripada Manchester City dalam hal aturan keuangan. Mantan pemilik Crystal Palace itu menilai klub asal London barat tersebut sebagian besar luput dari sorotan publik dan kecaman keras seperti yang kini diarahkan kepada raksasa yang bermarkas di Etihad.

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Pelanggaran era Abramovich kembali menjadi sorotan

Setelah putusan terbaru Premier League yang menyatakan Manchester City bersalah atas 114 dari 115 dakwaan finansial, perhatian sempat kembali tertuju ke Stamford Bridge. City dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan mengajukan banding atas putusan itu, tetapi dampaknya kembali memicu perdebatan tentang pengeluaran klub-klub kasta tertinggi sepakbola Inggris pada masa lalu.

Selama masa kepemilikan Roman Abramovich, yang dimulai dengan pengambilalihan klub pada 2003 dan menghasilkan 21 trofi utama, Chelsea mendapat dukungan finansial besar sebelum aturan ketat soal pengeluaran diberlakukan. Namun, pelaporan sukarela oleh pemilik klub saat ini, BlueCo, mengungkap pembayaran senilai £47,5 juta yang tidak diungkapkan dan disalurkan melalui pihak ketiga untuk kepentingan Chelsea antara 2011 dan 2018.

Pelanggaran tersebut, yang menurut laporan melibatkan pemandu bakat, para petinggi, serta kesepakatan untuk bintang seperti Eden Hazard, Willian, dan Nemanja Matic, berujung pada denda £10,75 juta dan larangan transfer satu tahun yang ditangguhkan sebelumnya pada tahun ini. Chelsea juga langsung dijatuhi larangan aktivitas akademi selama sembilan bulan, disertai denda £750.000 atas pelanggaran terpisah terkait pendaftaran pemain muda.

Jordan tuntut ‘kemarahan yang nyata’ atas pelanggaran masa lalu

Berbicara di Piers Morgan's Uncensored, mantan ketua Crystal Palace, Jordan, mempertanyakan mengapa reaksi publik terhadap City jauh lebih keras dibandingkan terhadap Chelsea. Ia berpendapat bahwa sementara tim asuhan Enzo Maresca kini menghadapi sorotan besar, klub asal London barat itu melakukan pelanggaran setelah lebih dulu menjadi kekuatan finansial besar.

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“Jika Anda percaya pada keadilan dan tim Man City dibentuk dengan cara yang tidak adil, hal yang menarik bagi saya adalah jika Anda memberlakukan aturan yang tidak adil, jangan terkejut ketika orang bertindak tidak adil,” kata Jordan. “Mengapa tidak ada kemarahan yang nyata terhadap Chelsea? Chelsea diizinkan melakukan apa yang tidak pernah diizinkan untuk dilakukan Man City, tetapi enam tahun setelah mereka diizinkan masuk ke lingkaran itu, mereka masih curang.

ROMAN ABRAMOVICHGetty Images

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“Jadi Chelsea sudah masuk ke lingkaran itu dan bisa membelanjakan uang sesuka mereka. Lalu Man City datang dan orang-orang berkata, ‘Tidak, Anda tidak boleh masuk. Sekarang kami akan menutup pintunya.’”

Jalan berbeda menuju dominasi di kasta tertinggi

Inti argumen Jordan terletak pada waktu kedua klub mencapai puncak. Chelsea membangun fondasi kesuksesannya sebelum aturan pengeluaran modern ditegakkan secara ketat, tetapi masih melakukan praktik finansial ilegal bertahun-tahun kemudian.

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“Namun, Chelsea sudah berada di lingkaran itu dan lima tahun kemudian mereka masih curang,” lanjut Jordan. “Jadi Chelsea sebenarnya melakukan pelanggaran yang lebih besar dan lebih buruk daripada Man City. Sebab, Man City tidak pernah diizinkan masuk ke lingkaran itu dan mereka harus curang untuk bisa masuk. Jadi, jika Anda melihatnya dari sudut pandang itu, mulailah juga merasa geram terhadap Chelsea.”

Meski ada pelanggaran masa lalu tersebut, Premier League akhirnya memutuskan bahwa Chelsea tetap akan mematuhi Aturan Profitabilitas dan Keberlanjutan sekalipun pembayaran melalui pihak ketiga itu telah dilaporkan secara resmi. Selain itu, keputusan klub untuk melapor secara sukarela dan bekerja sama secara penuh sangat meringankan hukuman yang akhirnya dijatuhkan.

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City menanti hasil banding, Chelsea menghadapi sanksi

Enzo Maresca Manchester CityGetty Images

Manchester City kini terlibat dalam proses hukum setelah mengajukan banding atas putusan bersalah dari komisi independen. Hasil proses ini pada akhirnya akan menentukan seberapa berat hukuman mereka dan dapat mengubah lanskap regulasi Premier League untuk tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Chelsea harus beroperasi di bawah ancaman larangan transfer tim utama yang ditangguhkan. Dengan pelanggaran dari era Abramovich itu kini telah dituntaskan oleh liga, Chelsea harus memastikan kepatuhan penuh terhadap aturan finansial agar tidak memicu sanksi lebih lanjut.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.