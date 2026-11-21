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Petualangan Marc-André Ter Stegen bersama Ajax tidak buruk dari sisi olahraga. Kiper asal Jerman itu berhasil melewati awal yang sulit dan memantapkan diri sebagai pilihan utama dalam rencana pelatih Michel Sánchez. Namun, masa depannya masih terbuka bagi kemungkinan lain, mengingat keinginannya untuk terus bermain di Liga Spanyol.

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Setelah bertahun-tahun membela Barcelona dan beberapa bulan bersama Girona, kiper asal Jerman itu merasa sangat nyaman di Spanyol. Hal inilah yang membuatnya membidik kepulangan ke LaLiga, meski saat ini masih terikat masa peminjaman bersama Ajax, tempat ia mulai memulihkan performa dan posisinya di tim Belanda tersebut.

Dalam konteks ini, Valencia ikut menaruh minat kepada kiper berusia 34 tahun tersebut. Program "Onda Deportiva Valencia" di radio "Onda Cero" mengungkapkan bahwa Braulio Vázquez, direktur olahraga klub, telah menanyakan situasi Ter Stegen serta peluang untuk merekrutnya.

Kiper asal Jerman itu terikat kontrak dengan Barcelona hingga 2028, sementara masa peminjamannya di Ajax saat ini akan berakhir pada 30 Juni mendatang.

Ter Stegen sebelumnya sempat menyatakan keinginannya untuk kembali memperkuat tim Catalan itu setelah musim berakhir. Namun, minat Valencia bisa membuka jalur berbeda baginya di sepak bola Spanyol. Bagi Barcelona, kemungkinan ini juga penting dari sisi finansial, sebab klub Catalan tersebut menanggung 90% gaji sang kiper selama masa peminjamannya saat ini, sedangkan Ajax hanya membayar porsi yang sangat kecil dari haknya. Karena itu, kepindahannya ke Valencia berpotensi menjadi peluang untuk meringankan beban finansial dalam porsi yang lebih besar, menurut harian Sport.

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Barcelona sebelumnya setuju meminjamkan Ter Stegen karena alasan olahraga dan finansial, mengingat pelatih Hansi Flick tidak mengandalkannya, ditambah keinginan manajemen olahraga untuk membebaskan ruang yang besar dari tagihan gaji. Oleh karena itu, klub mungkin siap mempertimbangkan tawaran apa pun yang memberikan keuntungan finansial lebih besar.

Barcelona masih memilih menunggu untuk mengetahui apakah minat Valencia akan berubah menjadi langkah serius dan tawaran resmi, terlebih klub Catalan itu tampaknya tidak terburu-buru mengambil keputusan baru terkait masa depan kipernya, yang lebih memilih kembali ke Spanyol.

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Valencia bisa melihat transfer ini sebagai peluang untuk memperkuat skuad, bertepatan dengan masuknya investor baru asal Amerika ke dalam struktur kepemilikan klub. Konsorsium "Beachwise Holdings" telah mengakuisisi 42% saham yang sebelumnya dimiliki perusahaan "Meriton Holdings" milik Peter Lim sejak akhir Oktober lalu, dalam transaksi yang masih menunggu persetujuan akhir dari Dewan Tinggi Olahraga Spanyol.

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Valencia tengah menjalani situasi sulit di Liga Spanyol di bawah arahan Javier Aguirre, yang mulai menangani tim pada 23 September lalu. Mereka menempati posisi kedua dari bawah dengan koleksi 9 poin, setelah kebobolan 20 gol dalam 12 pertandingan.

Kiper utama mereka asal Makedonia, Stole Dimitrievski, juga menuai kritik tajam. Di saat yang sama, transfer Ter Stegen bisa menjadi titik awal untuk upaya menyelamatkan tim, yang telah bertahan di kasta tertinggi selama 40 musim berturut-turut, tetapi kini terancam kehilangan catatan tersebut.

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