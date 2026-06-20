Pelajaran yang pahit!.. Mengapa Real Madrid buru-buru membantah adanya negosiasi dengan Oliisi?

Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi pada Sabtu malam, di mana mereka dengan tegas membantah adanya kontak apa pun dengan perwakilan pemain Prancis Michael Olesi, bintang Bayern Munich, sekaligus menegaskan komitmen penuh klub terhadap peraturan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terkait status dan transfer pemain. Langkah ini mencerminkan upaya klub untuk menghindari sanksi disiplin apa pun.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh klub tersebut, Presiden Florentino Pérez menegaskan bahwa Real Madrid tidak bermaksud bertindak di luar ketentuan peraturan yang berlaku, khususnya peraturan FIFA mengenai status pemain dan transfer, sebagai isyarat jelas penolakannya untuk terlibat dalam negosiasi yang melanggar hukum.

Ini bukan kali pertama Real Madrid mengambil sikap tegas tersebut, karena sebelumnya klub ini telah secara resmi mengumumkan penawaran kepada Atlético Madrid untuk merekrut pemain Argentina Julián Álvarez, dengan tetap mematuhi saluran resmi, dan kini mengulangi hal yang sama terkait pemain timnas Prancis tersebut.

Kedua pemain tersebut terikat kontrak yang masih berlaku dengan klub mereka saat ini. Dalam kasus Oliisi, ia terikat kontrak dengan klub Bavaria tersebut hingga Juni 2029, yang berarti bahwa setiap kontak dengan pihak-pihak yang dekat dengan pemain di luar klubnya saat ini dapat membuat Real Madrid menghadapi sanksi disiplin yang berat dari FIFA.

Pasal 18 Peraturan FIFA mengenai “Ketentuan Khusus terkait Kontrak antara Pemain Profesional dan Klub” dengan jelas menyatakan bahwa “klub yang ingin menandatangani kontrak dengan pemain profesional wajib memberitahukan niatnya secara tertulis kepada klub pemain tersebut sebelum memulai negosiasi dengan sang pemain”.

Negosiasi langsung dengan pemain hanya diperbolehkan selama enam bulan terakhir masa kontraknya, di mana peraturan tersebut menyatakan bahwa “seorang pemain profesional berhak menandatangani kontrak dengan klub lain jika kontraknya dengan klub saat ini telah berakhir atau akan berakhir dalam waktu enam bulan. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi yang berlaku.”

Karena kontrak Oulissi baru akan berakhir pada Juni 2029, yaitu tiga tahun lagi, maka setiap kontak langsung dengannya atau perwakilannya tanpa pemberitahuan resmi kepada Bayern München dianggap sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap peraturan FIFA, sesuatu yang ingin dihindari sepenuhnya oleh Real Madrid.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya spekulasi mengenai ketertarikan Real Madrid untuk merekrut Oulissi, yang dianggap sebagai salah satu talenta muda Prancis terkemuka dan salah satu bintang muda Bayern Munich yang sedang naik daun.

Perlu diingat bahwa Real Madrid pernah dijatuhi sanksi oleh FIFA di masa lalu akibat pelanggaran terkait pendaftaran pemain di bawah umur, sehingga manajemen Pérez menjadi lebih berhati-hati dalam mematuhi semua peraturan dan undang-undang internasional secara ketat.