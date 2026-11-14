"Pelajaran pahit": Ruben Dias mengakui Denmark membongkar kelemahan Portugal

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Kekalahan telak dari Denmark bukan sekadar malam yang buruk dalam perjalanan Portugal di UEFA Nations League, melainkan kembali memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan timnas dalam menghadapi laga-laga besar, setelah mereka tak mampu mengimbangi lawan di momen-momen krusial.

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Ruben Dias, bek timnas Portugal, mengakui bahwa Denmark layak meraih kemenangan dengan skor 4-1 dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu, dalam rangka matchday kelima fase grup UEFA Nations League, seraya menilai bahwa kekalahan tersebut mengungkap sejumlah sisi yang harus diperbaiki timnya sebelum pertandingan terakhir.

Dias berkata dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Portugal "O Jogo": "Pertama-tama, Denmark lebih baik. Mereka memiliki tim dengan kualitas yang hebat, dan kami tahu itu. Kami perlu menampilkan level terbaik kami untuk meraih kemenangan, tetapi mereka memaksakan dominasi mereka pada periode-periode krusial pertandingan."

Ia menambahkan: "Mereka juga mencetak gol pada momen-momen yang berpengaruh, seperti gol pertama yang datang tepat sebelum akhir babak pertama, yang sedikit mengubah sifat pertandingan, setelah sebelumnya permainan cukup seimbang."

Ia melanjutkan: "Di babak kedua, ketika kami berusaha memulihkan keseimbangan, mereka mencetak gol kedua dan ketiga, yang membuat kami frustrasi. Ini menjadi pelajaran bagi kami. Kami tidak terkejut dengan level mereka karena kami sudah banyak kali menghadapi mereka sebelumnya, tetapi kami tidak cukup baik, dan kami harus tampil lebih baik."

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Bek Portugal itu berbicara tentang penyebab utama ketimpangan dalam penampilan timnya, dengan mengatakan: "Masalah dimulai ketika mereka mampu menguasai bola secara berbahaya, sementara kami tidak mampu merasa nyaman saat menguasainya, yang membuat kami terkuras dan menciptakan kondisi ketidakseimbangan."

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Ia menjelaskan: "Semuanya bermula dari titik ini, lalu keadaan berkembang dan muncul masalah-masalah lain selama pertandingan." Meski hasilnya pahit, Dias menegaskan bahwa kekalahan ini tidak menghapus apa yang telah dicapai timnas Portugal sepanjang perjalanannya di grup, seraya menekankan bahwa ambisi tinggi tim mengharuskannya untuk menyikapi dengan serius kekalahan di setiap pertandingan.

Terkait hal ini ia berkata: "Kekalahan punya bobot dan dampaknya, terutama dengan ambisi yang kami miliki untuk menang di setiap pertandingan. Kami berada di puncak grup, dan untuk mencapai posisi ini dibutuhkan banyak kerja keras, dan masih ada satu pertandingan di depan kami untuk memastikan apa yang telah kami raih."

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Dias menutup pernyataannya dengan menegaskan perlunya mengambil pelajaran dari kekalahan melawan Denmark, serta berupaya memperbaiki kesalahan sebelum laga terakhir yang dijadwalkan pada Selasa mendatang melawan Wales, di tengah upaya Portugal menegaskan posisinya di puncak grup. Ini adalah kekalahan pertama bagi tim asuhan pelatih Jorge Jesus di grup yang dipuncakinya dengan 12 poin, sementara di sisi lain timnas Denmark menambah koleksinya menjadi 9 poin, dan timnas Norwegia menaikkan koleksinya menjadi 6 poin pada malam hari ini, setelah mengalahkan Wales 3-1, dalam matchday yang sama.

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