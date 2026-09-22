"Hari ini hanya ada satu tim yang berusaha bermain sepak bola", ujar Fabian Hürzeler yang terlihat sangat kesal pada awal Maret dalam konferensi pers setelah pertandingan timnya melawan Arsenal. Analisis pelatih Brighton & Hove Albion itu sama sekali tidak keliru. Pasalnya, dalam duel melawan The Gunners, The Seagulls merupakan tim yang jauh lebih unggul dan dominan hampir sepanjang pertandingan.

Hanya saja, mereka gagal memberi ganjaran atas penampilan itu dengan gol, sehingga pada akhirnya papan skor menunjukkan kekalahan 0-1. Dalam nyaris setiap statistik yang relevan, Brighton tampil lebih unggul daripada tim London tersebut. Namun, tim asuhan Hürzeler gagal mengonversi banyak peluang menjadi sesuatu yang nyata. Satu aksi individu dari bintang Arsenal Bukayo Saka, yang dibantu oleh kesalahan fatal kiper Brighton Bart Verbruggen, pada akhirnya menjadi pembeda dan cukup untuk memberi The Gunners kemenangan tipis.

Namun, Hürzeler sama sekali tidak ingin berhenti pada analisis pertandingan yang dingin setelah peluit akhir. Dengan kata-kata tegas, ia menyerang cara pelatih Arsenal Mikel Arteta memikirkan sepak bola dan membuat ansambel bintang London-nya bermain. Ia menegaskan betapa kontrasnya hal itu dengan gambaran pemuncak klasemen Premier League yang secara nominal jauh lebih unggul.

"Saya tidak akan pernah menjadi pelatih yang mencoba menang seperti itu. Jika mereka menjadi juara, tak seorang pun akan bertanya bagaimana mereka melakukannya. Anda benar-benar bisa merasakan bahwa mereka melakukan segalanya untuk menang," kata pria Jerman itu, lalu menambahkan kepada para jurnalis yang hadir dengan nada bertanya: "Kalau saya bertanya kepada semua orang di ruangan ini: 'Apakah Anda benar-benar menikmati pertandingan sepak bola ini?', mungkin ada satu orang yang akan mengangkat tangan karena dia penggemar berat Arsenal. Tapi selain itu, pasti tidak ada."

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Brighton dan Hürzeler meremukkan Arsenal

Seperti apa sepak bola yang ingin dimainkan Hürzeler, saat itu sebenarnya sudah bisa ditebak dalam garis besarnya. Pada musim panas 2024, pria 33 tahun itu mengambil alih kendali The Seagulls dan langsung diberi kontrak jangka panjang selama lima tahun oleh petinggi klub, dengan kesadaran bahwa butuh waktu sampai jejak tangannya dalam permainan benar-benar mengakar di atas lapangan. Namun, di bawah arahan pelatih asal Jerman itu, perkembangan Brighton yang terus berlanjut sejak saat itu memang tak bisa dibantah.

Ketika pada awal masa kepelatihan Hürzeler lini belakang masih menjadi titik lemah yang jelas dan mereka berkali-kali menelan pukulan telak dari lawan-lawan yang lebih unggul secara permainan, sang pelatih perlahan semakin berhasil menemukan keseimbangan yang berfungsi antara serangan dan pertahanan.

Seperti apa hal itu bisa terlihat di atas lapangan dalam penerapan yang nyaris tanpa cela, akhir pekan lalu - ironisnya - dirasakan langsung oleh Arsenal. Dengan skor 3-0, Brighton menyapu bersih pemuncak klasemen yang sampai saat itu masih tak terkalahkan di Falmer Stadium, dengan tim asuhan Hürzeler menampilkan performa luar biasa secara permainan dan terutama secara taktik.

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Brighton menjalankan rencana Fabian Hürzeler dengan sempurna

Sejak menit pertama, The Seagulls menekan tim London itu dengan pressing seagresif mungkin dan akibatnya membuat The Gunners sama sekali tidak bisa menjalankan permainan berbasis penguasaan bola dan kontrol mereka. Lini serang Brighton bahkan beberapa kali menekan para pemain bertahan Arsenal sudah di area kotak penalti mereka sendiri. Jalur umpan sederhana ditutup dengan sangat cerdas, pemain yang menguasai bola ditekan secara agresif dengan keunggulan jumlah pemain, dan pada akhirnya, ketika satu-satunya opsi yang tersisa bagi The Gunners hanyalah bola panjang ke depan, bola itu segera direbut kembali lewat penempatan posisi yang cerdas.

Hanya dalam 15 menit pertama, kiper Arsenal David Raya gagal mengarahkan tiga dari tujuh umpannya kepada rekan setim sendiri, karena di satu sisi Brighton terus-menerus memberi tekanan aktif kepada pemain Spanyol itu dan di sisi lain menciptakan keunggulan jumlah pemain di tengah, sehingga yang sering tersisa baginya hanyalah umpan ke samping kepada bek sayap Jurrien Timber dan Riccardo Calafiori yang juga sudah tertutup, atau bola tak terkontrol ke arah lingkaran tengah.

Total ada sembilan perebutan bola di sepertiga akhir lapangan sebagai hasilnya - jumlah tertinggi yang dicatat lawan Arsenal sejak Liverpool pada Desember 2023 (juga sembilan). Secara keseluruhan, dalam kompetisi yang sedang berjalan Brighton sudah mencatat 35 perebutan bola di sepertiga akhir lapangan - delapan lebih banyak daripada Everton, yang berada di posisi kedua dalam statistik ini di antara semua tim Premier League.

Hürzeler memuji timnya setinggi langit

"Yang menentukan adalah setiap pemain, ketika masuk ke duel, selalu merasa ada rekan setim di belakangnya," kata Hürzeler, yang memuji timnya setinggi langit atas penerapan tanpa kesalahan terhadap konsep taktiknya. "Kalau satu pemain terlewati, pemain berikutnya langsung ada di sana. Pertanyaannya adalah: Bisakah Anda saling mengandalkan di lapangan? Apakah kalian saling percaya? Apakah semua orang tahu perannya dalam situasi bola mati? Apakah Anda selalu waspada dan benar-benar hadir dalam setiap situasi dan setiap momen pertandingan?"

Setelah kemenangan atas Arsenal, Brighton kini memiliki lini serang terbaik di liga. Setelah lima pertandingan, The Seagulls sudah mencetak 16 gol - dalam sejarah Premier League, hanya Manchester City pada musim 2022/23 yang mencetak lebih banyak gol (19) dalam lima pekan pertama.

Selain itu, pendekatan pelatih Brighton tersebut juga berdampak positif pada pertahanan. Dalam delapan pertandingan kompetitif sejauh ini, Brighton sudah mencatat clean sheet untuk kelima kalinya. Musim lalu, mereka masih membutuhkan dua kali lebih banyak percobaan untuk mencapai angka lima laga tanpa kebobolan. "Yang paling penting adalah tidak kebobolan di belakang," ujar Hürzeler.

Hal itu juga mendapat respek dari pelatih Arsenal Arteta. "Sejak lemparan ke dalam pertama," pelatih Spanyol itu menyadari pressing ekstrem Brighton. "Kesalahan-kesalahan teknis di area kami sendiri; kami tidak mematuhi satu pun prinsip permainan yang harus diterapkan untuk keluar dari situasi satu lawan satu seperti itu. Kami terus-menerus berada dalam posisi bertahan," kata Arteta.

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Pemain mana yang paling bersinar di bawah Hürzeler?

Dalam beberapa bursa transfer terakhir, Hürzeler sedikit demi sedikit merakit tim yang benar-benar disesuaikan dengan profil kebutuhannya. Dengan Chema Andres, yang didatangkan dari VfB Stuttgart sesaat sebelum penutupan bursa transfer, pelatih Jerman itu, misalnya, menemukan tipe pemain yang sempurna untuk secepat mungkin merebut kembali bola-bola panjang yang dilepaskan dari lini pertahanan lawan.

Dengan tinggi hampir dua meter dan kekuatan duel yang dimilikinya, pemain Spanyol itu punya prasyarat fisik yang tepat. Selain itu, ia juga cukup cepat untuk memberikan perlindungan serangan balik yang dibutuhkan apabila jebakan pressing di area lebih depan tidak menutup tepat waktu. Begitu pula mantan pemain Hamburg, Luka Vuskovic, yang direkrut pada musim panas seharga €55 juta dari Tottenham Hotspur, dalam waktu sangat singkat telah berkembang menjadi starter yang tak terbantahkan.

Komponen penting lain dalam sistem Hürzeler adalah mantan pemain tim nasional Pascal Groß, yang sudah bergabung dengan klub Inggris selatan itu pada musim dingin lalu setelah di BVB semakin tersisih. Di bawah kompatriotnya itu, pemain 35 tahun tersebut mengalami semacam musim semi kedua di The Seagulls dan secara sangat mengejutkan memimpin daftar kontributor gol Premier League setelah lima pertandingan, mengungguli para bintang top seperti Erling Haaland, Florian Wirtz, dan lain-lain (tiga gol, empat assist). Dalam kemenangan 3-0 atas Arsenal, Groß juga mencetak gol pembuka untuk skor 1-0 pada menit ke-31 dan kemudian memberi assist untuk gol Chema yang memastikan skor akhir pada menit ke-57.

"Saya merasa sangat baik, sangat nyaman. Ini perpaduan yang bagus antara kebugaran, pengalaman, dan kerja sama dengan Fabian Hürzeler, seorang pelatih yang memainkan saya sedemikian rupa sehingga kekuatan saya bisa menonjol," ujar Groß dalam wawancara dengan kicker saat memaparkan alasan di balik performa impresifnya saat ini. Timnya saat ini hampir sempurna dalam menerapkan hal-hal yang diminta Hürzeler. "Beberapa gol datang berkat pressing kami dan perebutan bola tinggi yang lahir darinya. Secara keseluruhan, kami menciptakan banyak peluang," kata gelandang tersebut.

Groß terutama diuntungkan oleh fakta bahwa ia menikmati lebih banyak kebebasan saat tim menyerang dan karena itu bisa menafsirkan perannya secara lebih ofensif. "Dia seperti anggur yang bagus. Semakin tua usianya, semakin bagus dia," puji Hürzeler. Groß melakukan "hal-hal yang tidak bisa diukur ketika dia berada di lapangan, tetapi yang kami lihat setiap hari di tempat latihan. Dia punya kemampuan menciptakan keterikatan sosial di antara semua pemain kami. Kami punya begitu banyak kewarganegaraan dan bangsa yang berbeda, dan dia punya kepekaan terhadap semua dinamika itu".

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Mikel Arteta mengulurkan tangan damai kepada Fabian Hürzeler

Juga karena semuanya sedang berjalan sangat baik di Brighton saat ini - di klasemen mereka naik ke posisi ketiga setelah kemenangan ketiga - Hürzeler kali ini tidak melontarkan pidato berapi-api. Berbeda dengan pertemuan hampir setengah tahun lalu, kali ini ia nyaris tidak punya hal yang bisa disalahkan kepada lawan. Pada akhirnya, Arsenal justru bermain persis sesuai rencana pertandingan pelatih Jerman itu dan selama 90 menit nyaris tidak menemukan cara untuk mengatasi Brighton yang terus menekan.

Karena itu, Arteta-lah yang maju ke hadapan media seusai pertandingan dan mengubur "perselisihan" kedua pelatih itu untuk selamanya. Berbeda dengan pertemuan terakhir, ketika ia menanggapi pernyataan Hürzeler dengan komentar sarkastis dan sedikit menertawakannya, pada Sabtu lalu pelatih Spanyol itu hanya memiliki penghargaan dan pujian untuk kolega sesama pelatihnya.

"Saya di sini untuk menyampaikan pendapat saya, berdiri untuk klub saya dan mengeluarkan yang terbaik dari para pemain saya. Apa yang sudah terjadi, sudah selesai. Itu ada di masa lalu. Saya sangat menghormati Fabian dan apa yang telah dia capai. Apa yang dilakukan Brighton sebagai klub di bawah dirinya benar-benar luar biasa," puji Arteta.