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Kapten Bayern Munich Joshua Kimmich kembali bermain dalam suasana emosional saat timnya bermain imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund dalam Der Klassiker pada Sabtu, setelah kehilangan orang terdekat. Kimmich menyerukan kekompakan seluruh skuad saat Bayern menghadapi masa sulit akibat cedera dan absennya sosok di tepi lapangan.

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Kimmich kembali menjadi kapten Bayern dalam Der Klassiker yang sengit

Joshua Kimmich kembali ke susunan pemain inti Bayern Munich dan menjadi kapten dalam hasil imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund pada laga Der Klassiker di Allianz Arena. Gelandang itu absen dalam tiga pertandingan Bayern sebelumnya karena anggota keluarga dekatnya meninggal dunia.

Kimmich mengawal lini tengah bersama Aleksandar Pavlovic, langsung menghadirkan ketenangan dan kualitas dalam situasi bola mati.

Meski Kimmich memberi pengaruh besar, Fabio Silva mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90 sehingga Bayern gagal meraih tiga poin.

Sang kapten bicara tentang masa sulit dalam kehidupan pribadinya

Berbicara setelah peluit akhir, Kimmich mengakui bahwa kembali ke lapangan merupakan tantangan mental yang besar. "Ini pekan yang sangat berat. Saya senang bisa kembali ke lapangan," ungkap Kimmich.

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"Terlepas dari hasilnya, harus diakui bahwa kami sedang melalui masa sulit saat ini."

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"Sekarang saatnya menunjukkan apakah kami benar-benar sebuah tim. Kami harus tetap bersatu," tegas pemain timnas Jerman itu.

Kimmich menilai hasil imbang tak sepadan dengan dominasi Bayern

Kimmich memberi assist untuk gol Dayot Upamecano dari sepak pojok pendek, tetapi merasa Bayern pantas mendapat hasil yang jauh lebih baik mengingat mereka sepenuhnya mengendalikan pertandingan. "Saya rasa ini hasil imbang ketiga kami. Pertandingan hari ini seharusnya tidak berakhir seperti itu. Terutama jika melihat permainan pada babak kedua, saya rasa hasil imbang ini tidak pantas," ujar Kimmich.

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"Namun, hal seperti itu terkadang terjadi dalam sepakbola. Dortmund tidak menyerah dan terus berjuang sampai akhir."

"Pada akhirnya, kami harus menerima satu poin ini, meski jelas kami seharusnya menang," tambahnya.

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Bayern alihkan fokus ke laga tandang Liga Champions

Meski kecewa karena kebobolan pada menit-menit akhir, Bayern tetap memuncaki klasemen Bundesliga berkat keunggulan selisih gol atas Dortmund.

Kimmich dan rekan-rekan setimnya harus segera mengalihkan fokus untuk mempersiapkan perjalanan ke Spanyol.

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Bayern akan menghadapi Atletico Madrid dalam laga penting Liga Champions pada Selasa malam.