Riyadh, 19 September 2026 – Kompetisi putaran pertama (Split 1) Kings League MENA resmi dimulai tadi malam, Jumat, 18 September, dengan atmosfer penuh keseruan sepanjang hari pertandingan pertama, di mana Kool Arena di Boulevard Riyadh kembali menjelma menjadi destinasi hiburan sepakbola di dunia Arab.

Hari pertama turnamen ini menepati janjinya kepada para penggemar, menyaksikan lima pertandingan penuh semangat yang mempertemukan sepuluh tim peserta, memanjakan penonton dengan lesakan gol yang melimpah hingga mencapai 44 gol, serta menyuguhkan pertunjukan memukau dari talenta-talenta sepakbola kelas dunia, adu penalti yang menegangkan, sebuah derby yang berakhir dengan skor besar, dan kejutan dramatis di penghujung malam.

Tim Ultra Chmicha yang dipimpin kreator konten Ilyas Al-Maliki membuka kompetisi dengan kemenangan menarik atas tim Turbo yang dipimpin kreator konten Turbon dengan skor 8-4, dalam pertandingan yang ofensif dan kaya gol. Tim Turbo sendiri sempat mencapai babak semifinal Kings Cup MENA tahun lalu.

Dalam penampilan perdananya di Kings League MENA, tim Rising Peaks yang dipimpin kreator konten Abdulrahman Al-Shehri menampilkan penampilan yang kuat menghadapi tim ABO FC yang dipimpin kreator konten Abu Fella, dan terus bersaing hingga detik-detik terakhir. Waktu normal berakhir dengan skor imbang 5-5, sebelum tim ABO FC memastikan kemenangan melalui adu penalti dengan skor 3-1 dan meraih poin dari laga tersebut, dalam pertandingan yang sejak awal menegaskan bahwa tim Rising Peaks bukanlah lawan yang mudah selama putaran pertama.

Derby Yordania antara tim 3BS dan Red Zone menjadi salah satu momen paling menonjol pada hari pertandingan pertama, yang juga menyaksikan pertemuan pertama di Kings League antara dua bintang timnas Yordania sekaligus dua presiden peserta dari kedua tim, Yazan Al-Naimat dan Ali Alwan. Tim Red Zone yang dipimpin Maharko dan Alwan mendominasi jalannya pertandingan, meraih kemenangan besar dengan skor 7-1 atas 3BS yang dipimpin Absi dan Al-Naimat, sebuah hasil telak yang mengirim pesan tantangan sejak dini kepada tim-tim lain di putaran pertama.





Kingsleague





Dalam laga lainnya, tim Bakhira FC yang dipimpin kreator konten Younes Zarou dan Ashraf Sbiri memulai perjalanannya dengan kemenangan sulit berskor 4-3 atas tim RA2 yang dipimpin kreator konten Raed. Malam itu ditutup dengan laga paling menonjol pada hari pertandingan pertama, di mana tim FWZ mengejutkan semua orang dengan kemenangannya atas pemegang gelar Kings Cup, DR7, dan meraih kemenangan dengan skor 5-2 dalam akhir laga yang menegangkan, yang menyaksikan kedua tim gagal mengeksekusi penalti presiden. Dengan demikian, tim yang dipimpin kreator konten Fawaz berhasil membalaskan kekalahannya dari tim yang dipimpin kreator konten Darbaha di final Kings League MENA 2025.

Kings league

Kompetisi putaran pertama berlanjut pada Senin, 21 September, dengan hari pertandingan kedua di Kool Arena. Jadwal lengkap hari pertandingan kedua dapat dilihat melalui situs resmi Kings League MENA.

Tiket hari pertandingan kedua putaran pertama tersedia melalui platform Webook, di mana setiap malam pertandingan terbagi menjadi tiga sesi yang tiketnya dapat dibeli untuk menyaksikannya, yaitu: Sesi Pertama: pukul 19.00 hingga 21.00 waktu Kerajaan Arab Saudi - Sesi Kedua: pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Kerajaan Arab Saudi - Sesi Ketiga: pukul 23.00 hingga 24.00 waktu Kerajaan Arab Saudi.

Para penggemar di seluruh penjuru kawasan dapat mengikuti seluruh pertandingan secara gratis melalui kanal siaran pribadi para presiden tim Kings League MENA, di samping kanal resmi turnamen di platform Kick YouTube, TikTok, dan Twitch. Turnamen ini juga disiarkan langsung di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara melalui mitra media resmi MBC Group melalui MBC Action dan Shahid.

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Sekilas tentang Turnamen Kings League MENA

Turnamen Kings League MENA berperan dalam menyebarkan budaya Kings League global di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, melalui proyek bersama antara Kings League dan perusahaan SURJ Sports Investment. Turnamen ini menghimpun tim-tim dari berbagai penjuru dunia Arab, termasuk Kerajaan Arab Saudi, Mesir, dan Maroko, di samping Yordania, Kuwait, dan Qatar, serta dipimpin oleh sederet kreator konten dan penyaji siaran langsung paling menonjol di kawasan.

Menyusul kesuksesan luar biasa yang diraih turnamen Kings League MENA pada tahun 2025, turnamen ini kembali tahun ini ke Kool Arena di Riyadh untuk menggelar kompetisi tahap pertama sepanjang bulan September dan Oktober 2026.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Perusahaan Ma'na untuk Komunikasi Strategis

Surel: kingsleague@maannacomms.com



