Sementara separuh skuad utama Barcelona bersiap menyambut musim baru di Inggris (tanpa kehadiran para pemain Piala Dunia) dan direktur teknik Hansi Flick mengevaluasi para pemain akademi muda, direktur olahraga Deco bekerja keras untuk merampungkan sentuhan terakhir pada skuad Blaugrana secepat mungkin.

Kompetisi dimulai kurang dari satu bulan lagi, dan bursa transfer baru ditutup pada 31 Agustus mendatang, sehingga masih tersedia banyak waktu. Namun, pekan ini menjadi krusial bagi sang direktur olahraga untuk menuntaskan transfer-transfer yang tersisa, baik pemain yang pergi maupun yang datang.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Deco, yang dijadwalkan menghadiri kamp latihan pada hari Rabu ini, bekerja dengan tenang dan mantap untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menggantung.

Selain posisi penyerang, dengan kepergian Robert Lewandowski dan tidak jelasnya nasib kontrak Ferran Torres, situasi sejumlah pemain yang mendapat tawaran untuk direkrut turut memengaruhi kemungkinan terjadinya lebih banyak transaksi sebelum 31 Agustus.

Lima pemain secara khusus berpotensi untuk pergi: Alejandro Balde, Ronald Araujo, Marc Casadó, Marc-André ter Stegen, dan Roony Bardghji.

Kesepakatan peminjaman kiper asal Jerman itu ke Ajax nyaris rampung sejak beberapa hari lalu, dan jelas hal ini akan memengaruhi perekrutan kiper baru (opsi yang sudah dibahas sejak berbulan-bulan lalu) atau promosi salah satu kiper muda yang dilatih Flick di kamp latihan secara permanen.

Dalam konteks yang sama, Marc Casadó menyadari musim lalu bahwa ia telah tergeser dalam urutan pemain lini tengah pilihan Flick, dan bahwa kepindahan mungkin akan menguntungkan baginya. Dengan adanya klub-klub yang berminat, situasinya bisa saja terselesaikan selama kamp persiapan musim baru atau tepat setelahnya, ketika pelatih asal Jerman itu mulai memangkas skuadnya yang besar di Inggris.

Balde berada dalam situasi serupa, di mana posisinya terpengaruh oleh kembalinya Cancelo, kali ini sebagai transfer permanen, yang akan dirampungkan setelah kamp persiapan musim.

Flick juga memiliki Gerard Martín sebagai opsi serbaguna (bek tengah atau bek sayap) yang berada di atas Balde, dan ia pun memiliki Joffre. Flick mungkin akan memutuskan hal ini saat ia kembali dari Inggris.

Situasi Araujo dinilai paling rumit, sebab ia terikat kontrak hingga tahun 2031 dan selalu menyatakan keinginannya untuk menuntaskannya. Ia sempat dekat untuk pindah pada masa lalu, tetapi saat ini menolak untuk pergi.

Adapun kepergian Roony Bardghji merupakan hal yang jelas dan diterima oleh semua pihak, terutama setelah perekrutan Karim Adeyemi. Pertanyaan yang tersisa adalah apakah kepergian tersebut berupa peminjaman atau transfer permanen dengan opsi pembelian kembali.

Adapun soal transaksi yang dibutuhkan di dalam Barcelona, posisi penyerang dianggap sebagai prioritas, sementara perekrutan bek tengah bergantung pada faktor-faktor lain, seperti kepergian Araujo atau apakah Flick akan memutuskan memberikan Álvaro Cortés kesempatan yang sama seperti yang ia berikan kepada Gerard Martín.



