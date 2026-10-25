“Pekan depan kami menghadapi Bayern!” Nico Schlotterbeck melontarkan peringatan jelang Der Klassiker

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Bek Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck memuji solidnya lini belakang BVB setelah timnya mencatatkan nirbobol kelima dalam tujuh pertandingan Bundesliga saat menghadapi Eintracht Frankfurt. Pemain timnas Jerman itu menegaskan Dortmund berkembang pesat menjelang laga melawan Bayern Munich.

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Schlotterbeck kokohkan lini belakang BVB dalam kemenangan tanpa kebobolan

Nico Schlotterbeck tampil menonjol di lini pertahanan saat Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt 1-0 tanpa kebobolan di Signal Iduna Park. Bersama Waldemar Anton, Ramy Bensebaini, dan Ryerson, Schlotterbeck membuat Frankfurt tak melepaskan satu pun tembakan pada babak kedua.

Kemenangan itu menjadi laga tanpa kebobolan kelima BVB dalam tujuh pertandingan Bundesliga musim ini.

Hasil tersebut membawa Dortmund ke puncak klasemen Bundesliga.

Bek puji kekompakan empat pemain belakang dan kecemerlangan Beier

Berbicara kepada Sky, Schlotterbeck mengaku bangga dengan dominasi lini pertahanan timnya pada babak kedua. "Rasanya sangat menyenangkan. Kami membiarkan lawan mendapat beberapa peluang pada babak pertama, lalu sama sekali tidak ada pada babak kedua," kata Schlotterbeck.

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"Kini kami mencatatkan lima laga tanpa kebobolan dalam tujuh pertandingan... Kami berempat di lini belakang bekerja sama dengan sangat baik."

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"Maxi menunjukkan kualitasnya. Tembakan ke sudut jauh itu adalah keahliannya. Noah [Atubolu] sebelumnya melakukan penyelamatan-penyelamatan bagus... tetapi ia tak mampu menghentikan tembakan itu," tambah Schlotterbeck.

Schlotterbeck bidik laga piala melawan Bremen dan duel kontra Bayern

Schlotterbeck menegaskan bahwa meski timnya masih terus berkembang, mereka memiliki ambisi besar di kompetisi piala maupun liga. "Kami belum sempurna, tetapi kami terus berkembang sebagai tim," ujar bek tengah itu.

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"Pekan depan, kami akan bertandang untuk menghadapi Bayern. Kami ingin tampil bagus di sana."

"Sebelum itu, kami akan menghadapi Bremen... Jalan tersingkat untuk meraih trofi adalah melalui piala domestik," ia mengingatkan rekan-rekan setimnya.

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Pertahanan Dortmund menghadapi ujian terberat

Setelah mencatatkan lima laga tanpa kebobolan dalam tujuh pertandingan, ketangguhan pertahanan Dortmund akan diuji dalam pekan yang krusial.

BVB akan menjamu Werder Bremen di DFB-Pokal sebelum bertandang ke Allianz Arena untuk menghadapi Bayern Munich.

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Schlotterbeck akan tetap menjadi sosok sentral dalam strategi pertahanan Kovac.