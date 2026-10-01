Pejabat Portugal: Setelah 50 tahun, semua orang akan mengingat Ronaldo, bukan sang pelatih

Miguel Albuquerque, presiden pemerintahan regional Kepulauan Madeira yang merupakan tempat kelahiran "Sang Don", menyampaikan pesan dukungan kepada Cristiano Ronaldo, setelah kapten timnas Portugal itu meninggalkan pemusatan latihan tim di Kopenhagen, kemarin Rabu.

Di sela-sela sebuah acara publik di munisipalitas Camara de Lobos, pejabat tersebut menyatakan dukungan terang-terangannya kepada Ronaldo, dengan menilai bahwa sang pemain telah menjadi korban dari "hal-hal remeh dan omong kosong", sebagaimana dikutip surat kabar "A Bola"Portugal.

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Presiden pemerintahan regional itu berkata: "Kami di sini di Madeira mendukung Ronaldo", seraya menegaskan dampak global yang ditinggalkan pemain Portugal tersebut.

Ia menambahkan: "Dia adalah orang Portugal paling terkenal di dunia. Ronaldo adalah pemain yang mempromosikan Portugal dan mengangkat kedudukannya, sepanjang perjalanan karier yang melampaui 25 tahun. Artinya, dia termasuk orang Portugal yang paling mengharumkan nama Portugal. Sepanjang tahun-tahun itu dia adalah pemain terbaik di dunia, memenangkan segala yang bisa dimenangkan, dan memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi timnas Portugal".

"Omong Kosong"

Terkait kepergian lebih awal Ronaldo dari pemusatan latihan timnas di Denmark, Albuquerque tidak menahan kritiknya kepada pihak-pihak yang ia nilai telah mendorong sang pemain ke tindakan tersebut.

Ia membenarkan sikapnya dengan berkata: "Pastilah mereka telah mengganggunya, dan dia memang bertindak benar", seraya menambahkan bahwa "tidak ada seorang pun yang punya kesabaran" untuk menghadapi "hal-hal remeh ini dan omong kosong yang bertujuan merendahkan pencapaiannya dan jati dirinya".

Meski mengakui bahwa sang penyerang "tidak selalu benar", Albuquerque menekankan bahwa warisan Ronaldo akan tetap kokoh seiring berjalannya waktu, jauh dari keriuhan yang berkaitan dengan momen saat ini.

Presiden pemerintahan regional Madeira itu melanjutkan: "Yang penting pada momen ini adalah Ronaldo tetap menjadi dirinya seperti selama ini: pemain kelas satu, dan orang Portugal yang membawa nama negara serta memperkenalkan negara di luar perbatasan dengan cara yang tidak dilakukan oleh orang lain".

Ia melengkapi: "Setelah 30 tahun tidak ada yang akan tahu siapa pelatihnya, tidak ada yang akan tahu siapa yang memimpin timnas Portugal, dan tidak ada yang akan tahu siapa yang mengomentari pertandingan, tetapi semua orang setelah 30, 40, dan 50 tahun akan tahu siapa Ronaldo. Inilah perbedaan antara kebesaran dan kebiasaan-biasaan".

"Sang Don" meninggalkan pemusatan latihan timnas setelah perselisihan dengan pelatihnya Jorge Jesus, yang enggan menurunkannya pada pertandingan terakhir melawan Norwegia, serta disebutkan bahwa ia tidak akan memainkannya hari ini Kamis melawan Denmark, dalam lanjutan kompetisi UEFA Nations League.



