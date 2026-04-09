Sekretaris Jenderal sebelumnya Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), Veron Mosengo-Omba, dengan tegas menanggapi tuduhan yang mengklaim bahwa institusi tersebut berpihak kepada Maroko dengan mengorbankan Senegal, dalam kasus terkenal yang sedang mencuat saat ini.

Setelah lebih dari 3 minggu sejak keputusan Komite Banding CAF yang memberikan Maroko gelar Piala Afrika 2025 secara administratif, meski Senegal menang di lapangan dua bulan sebelumnya, ketegangan masih tetap tinggi, terutama setelah kasus ini dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Dalam wawancara dengan saluran France 24, Mosengo-Omba, yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 29 Maret lalu, bereaksi keras terhadap pertanyaan mengenai dugaan keberpihakan CAF kepada Maroko atau tunduk pada pengaruhnya.

Pejabat Swiss-Kongo tersebut tidak hanya membantah tuduhan ini, tetapi juga menyebutnya berbahaya dan tidak didasarkan pada bukti apa pun, serta menilai tuduhan itu hanya lahir dari rasa frustrasi.

Ia berkata, “Emosi mengalahkan segalanya, presiden (Patrice) Motsepe dan saya bahkan tidak hadir (saat keputusan Komite Banding diambil). Jika kalian tidak suka dengan keputusannya, ajukan banding.”

Ia menambahkan, “Siapa yang mengklaim bahwa ada pihak yang mengendalikan CAF, silakan ajukan buktinya. Tidak adil melontarkan tuduhan seperti itu tanpa dasar, dan mengatakan CAF berpihak, atas dasar apa?”

Apakah kepergiannya dari CAF terkait kasus final AFCON?

Mosengo-Omba menolak dirinya dipandang sebagai “kambing hitam”, menegaskan bahwa kepergiannya dari jabatan tersebut setelah peristiwa terakhir terjadi atas kehendak pribadi, didorong oleh keinginannya untuk mencoba pengalaman baru.

Ia menjelaskan bahwa ia sudah memikirkan untuk pergi sebelumnya, tetapi ia memilih bertahan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan edisi Piala Afrika 2025, yang ia sebut “luar biasa” dari sisi angka penonton dan pemasukan finansial, sambil secara tidak langsung memuji negara tuan rumah, Maroko.

Ia menambahkan, “Saya menghabiskan 5 tahun sebagai Sekretaris Jenderal CAF, dan sudah waktunya menutup lembaran. Ini akhir sebuah fase. Saya sudah memikirkan untuk pergi sebelumnya, tetapi saya ingin mengalami edisi Piala Afrika yang luar biasa ini, yang memecahkan semua rekor dari segi perhatian dan pendapatan.”

Meski demikian, pernyataan ini bertentangan dengan apa yang beredar di balik layar, karena beberapa kabar menyebut ia mendapat kritik luas, selain juga telah melampaui batas maksimum usia yang diperbolehkan sejak Oktober lalu.

