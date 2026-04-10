Dunia olahraga dan diplomasi di Benua Afrika baru-baru ini menyaksikan sebuah langkah penting berupa kunjungan terbaru Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino ke Aljazair; Kunjungan ini bukan lagi sekadar protokol olahraga biasa, melainkan telah berubah menjadi platform untuk konsultasi mendalam mengenai masa depan keseimbangan di dalam Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF).

Visi Kepemimpinan

Dalam pernyataan yang mencerminkan bobot politik yang besar, Mustapha Berraf, Presiden Asosiasi Komite Olimpiade Afrika dan anggota Komite Olimpiade Internasional, mengungkapkan bahwa pertemuan Infantino dengan Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune didorong oleh kebutuhan untuk mendengarkan visi kepemimpinan Aljazair dan rekomendasinya terkait stabilitas sistem sepak bola di benua tersebut.

Biraf menegaskan bahwa langkah ini mencerminkan perhatian khusus yang diberikan Presiden Tebboune terhadap olahraga sebagai kekuatan lunak dan alat untuk stabilitas benua.

Peringatan terhadap "manuver" yang mengancam stabilitas olahraga

Suasana pertemuan tersebut tidak lepas dari nada peringatan; di mana Berrav menyebutkan bahwa ia telah memberi tahu Presiden FIFA mengenai apa yang ia gambarkan sebagai "konspirasi dan manuver" yang dirancang di balik layar "CAF".

Pejabat Olimpiade tersebut mengaitkan ketegangan ini dengan keputusan hukum kontroversial yang baru-baru ini terjadi, terutama krisis final Piala Afrika 2025, serta dampak keputusan Komite Banding terkait pertandingan Maroko dan Senegal.

Selain itu, ia menekankan pentingnya melindungi lembaga-lembaga sepak bola dari arahan yang melayani agenda sempit dengan mengorbankan semangat olahraga.

Memandang Masa Depan Olahraga Afrika

Langkah-langkah ini muncul di saat olahraga Afrika sedang menghadapi titik balik kritis; di mana para pengamat melihat bahwa langkah pimpinan tertinggi sepak bola dunia (Infantino) untuk berkonsultasi dengan para pemimpin politik berpengaruh di benua ini, bertujuan untuk mendapatkan dukungan politik, guna memastikan pelaksanaan reformasi struktural di dalam "CAF", serta mengurangi konflik regional yang mulai muncul dalam keputusan teknis dan hukum federasi kontinental tersebut.